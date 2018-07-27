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Hakkari ve Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgesinde devam eden operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgesinde devam eden operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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