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AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı
Üç Ders Sınav sonuçları açıklanmaya başlamıştır. Sırasıyla Sınav Sonuçları, Başarı Notları ve Harf Notları yayınlanacaktır. Harf Notları yayınlandıktan sonra Not Ortalamaları yayınlanacaktır.
Önemli: Genel Not Ortalamaları YÖKSİS veri tabanında en geç Pazar günü aktarılacaktır. Mezuniyet İşlemlerine 30 Temmuz 2018 Pazartesi gününden itibaren başlanacaktır.
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