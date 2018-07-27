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AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı
27 Temmuz 2018 17:28
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AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı

Üç Ders Sınav sonuçları açıklanmaya başlamıştır. Sırasıyla Sınav Sonuçları, Başarı Notları ve Harf Notları yayınlanacaktır. Harf Notları yayınlandıktan sonra Not Ortalamaları yayınlanacaktır.

Önemli: Genel Not Ortalamaları YÖKSİS veri tabanında en geç Pazar günü aktarılacaktır. Mezuniyet İşlemlerine 30 Temmuz 2018 Pazartesi gününden itibaren başlanacaktır.
Memurlar.Net
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