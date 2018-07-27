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Emekliye '3 maaş avans' haberine SGK'dan açıklama
Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin emekliler için de hayata geçirileceği yönündeki habere Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yalanlama geldi. SGK '3 maaş avans' haberinin kesinlikle doğru olmadığına vurgu yaptı
Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik uygulanan maaşının 3 katı avans uygulamasının mevcut emekliler için de hayata geçirilmesinin gündemde olduğuna yönelik haberlere Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) açıklama geldi.
'KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL'
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada ''Emekliye 3 maaş avans imkanı'' şeklinde bir düzenlemenin gerçek olmadığı, söz konusu haberlerdeki bilgilerin ise kesinlikle doğru olmadığına dikkat çekildi.
'Emekliye 3 maaş avans' başlıklı haberde emeklilerin nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebileceği bu paranın daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesileceği belirtiliyordu.
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