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CHP'li Yaşar Tüzün: Kurultay için 628 imza elimizde
CHP'li Yaşar Tüzün, bugüne kadar kendilerine 559 imzanın ulaştığını ve 69 imzanın da pazartesi günü ellerine geçeceğini belirterek, "Kurultay için toplam 628 imza ile yeterli sayı elimizde" açıklamasında bulundu.
CHP'den son günlerde devam eden kurultay tartışmasında imzalarla ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı.
CHP'li Yaşar Tüzün, bugüne kadar kendilerine 559 imzanın ulaştığını ve 69 imzanın da pazartesi günü ellerine geçeceğini belirterek, "Kurultay için toplam 628 imza ile yeterli sayı elimizde" açıklamasında bulundu.
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