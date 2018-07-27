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Silahlı Hürkuş 1 yıl sonra göreve hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yerli uçağımız Hürkuş bu yıl sonunda pilot eğitimlerine başlayacağı ve silahlı olarak muharebelere 1 yıl sonra katılacağı, Hürjet'imizin de pilotlarımızın hizmetinde olacağı müjdesini vermek isteriz" dedi
27 Temmuz 2018 18:40
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Silahlı Hürkuş 1 yıl sonra göreve hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün, 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü, çok daha disiplinli, motivasyonu, kendine inancı çok daha yüksek bir Türk Silahlı Kuvvetlerimiz var." dedi.

Oktay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında eğitim alan pilotların Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığındaki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının bu anlamlı gününde olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, pilotaj eğitimini başarıyla tamamlayan subayları tebrik etti, görevlerinde muvaffakiyet diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yurt dışında olduğu için programa katılamadığını ancak sevgilerini, muhabbetlerini ilettiğini ifade eden Oktay, 15 Temmuz ihaneti sonrasında ülkenin tüm kurumlarını hain FETÖ virüsünden temizleyerek yeniden yapılandırma sürecine tabi tuttuklarını, bu süreçte önceliği; vatanın, milletin güvenliğini emanet ettiği kurumlara verdiklerini ifade etti.

Harp okullarını da bu anlayışla hem daha modern ve nitelikli yapıya kavuşturduklarını hem de müfredatını yenileyerek eğitim standardını yükselttiklerini kaydeden Oktay, okulların geleneklerinden, değerlerinden, disiplininden taviz vermeden mevcut kazanımların üzerine yenilerini eklediklerini, çok kısa sürede attıkları bu kritik adımların meyvelerini hem içeride hem de dışarıda toplamaya başladıklarını vurguladı.

"Bugün, 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü, çok daha disiplinli, motivasyonu, kendine inancı çok daha yüksek bir Türk Silahlı Kuvvetlerimiz var." diyen Oktay, bu başarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, kararlılığı yanında, komutanların emeği, gayreti ve çabalarının da büyük payının bulunduğuna işaret etti.

Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, 15 Temmuz'dan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına kadar, mücadelede hayatlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Oktay, yeni dönemde yerli, milli ve asil duruşun güçlenerek devam edeceğine inandığını kaydetti.

Oktay, Türkiye'nin, tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış, insanlık tarihine yön vermiş stratejik bir yerde yer aldığını, bu coğrafyada fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin, ülkeyi, tehlikelere, tehditlere karşı en üst seviyede hazırlanmanın gayretinde olunması gerektiğine dikkati çekti.

Türk milletinin Anadolu'yu, yeri geldiğinde ciddi bedeller ödeyerek bin yıldır korumayı başardığını, bundan bir asır önce milletin yokluk, yoksulluk içinde olduğu bir dönemde bile Gazi Mustafa Kemal'in 'Ya İstiklal Ya Ölüm' parolasıyla İstiklal mücadelesini zaferle taçlandırdığına dikkati çeken Oktay, tüm imkansızlıklara rağmen semalardan ezanları susturmadıklarını, bayrağı indirtmediklerini, her karışı şehit kanlarıyla sulanan vatanın üzerine namahrem elinin değmesine asla izin vermediklerini vurguladı.

Ebediyete kadar da bağımsızlıktan, onurdan, milli bekadan taviz vermeyeceklerini, ucuz tehditlere boyun eğmeyerek bu topraklarda hür ve başı dik şekilde yaşamaya devam edeceklerinin altını çizen Fuat Oktay, son yıllarda yaşanan her olayın, ülkenin ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri alanlarda daha da güçlenerek yoluna devam etmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Güçlü bir ordunun tesisinde, yerli ve milli savunmanın, milli savunma sanayisinin ne kadar önemli olduğunun hep birlikte görüldüğünü, hava sahası hakimiyetinin ve genelde havacılığın, muharebe meydanında ne kadar önemli olduğunun son yıllarda operasyonlarla bir kez daha yaşanarak görüldüğünü söyleyen Oktay, insanlı, insansız hava unsurlarının mükemmel bir koordinasyonla muharebedeki başarıda son derece etkin olduklarını, olmaya da devam ettiklerini kaydetti.

Bu sahada en önemli unsurun, milli ve yerli ürünlerin gittikçe artan oranda kullanılması olduğuna işaret eden Oktay, yerli İHA ve SİHA'larla, bunların yanında uçaklarda kullanılan yerli mühimmatlar, bunların entegrasyonu ve pilotların müthiş becerileriyle en iyi sonuç alacak şekilde kullanılmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Hürkuş yıl sonunda eğitime başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yerli eğitim uçağımız Hürkuş ile bu yıl sonunda pilot eğitimlerinin başlayacağı, aynı uçağımızın silahlı olarak muharebelere bundan bir yıl sonra katılacağı ve Hürjetimizin de 2021'de pilotlarımızın hizmetinde olacağı müjdesini vermek isteriz." dedi.

Saldırı ve genel maksat tipi helikopter programına da değinen Oktay, T625 helikopterinin uçuşunu da bu yıl sonunda hedeflediklerini, milli muharip uçak tasarımının hızla devam ettiğini kaydetti.

Hedeflerinin, gökyüzünün kartalları olan pilotlara, milli ve yerli, dünya klasmanında ilk sıralarda yer alacak 5. nesil savaş uçağını kullanma imkanı vererek bağımsız operasyon yapılmasını sağlamak olduğunu dile getiren Oktay, milli uçuş komuta kontrol sistemleri, radarlar, motorlar, akıllı mühimmat ve sistemlerle donatılmış bir hava kuvvetleri için savunma sanayisinin gayretle çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

"Harekatlar, kahraman ordumuzun caydırıcılığını güçlendirmiştir"

Oktay, şöyle konuştu:

"Gerek terörle mücadelede gerekse Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında sergilediği üstün başarılar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, her açıdan günün doruklarında olduğunu dost düşman herkese göstermiştir. Bu harekatlarla Türkiye, Suriye meselesinin siyasi çözümünde sahadaki ve masadaki konumunu perçinlemiştir. 15 Temmuz FETÖ ihaneti sonrasında gerçekleştirdiğimiz bu iki önemli harekat, Türkiye'nin askeri kapasitesini göstermesinin yanı sıra kahraman ordumuzun caydırıcılığını da güçlendirmiştir. Türk milleti artık geleceğine artık çok daha güvenle bakar hale gelmiştir."

Uluslararası siyasette güçlü olmanın yolunun, birlik ve beraberlik içerisinde olan bir millet, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir orduya sahip olmaktan geçtiğine işaret eden Oktay, bunun olmazsa olmazlarından birinin iyi eğitim almış, görev bilinci yüksek, disiplinli, ülkesine gönülden bağlı vatan evlatlarının varlığı olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu açıdan kendini defalarca ispat etmiş müstesna bir kurum olduğuna işaret eden Oktay, "Bu kurum, Cumhurbaşkanımızın her fırsatta dile getirdiği tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla FETÖ ve benzeri tüm hain yapılara karşı çok daha dikkatli olacak ve fırsat vermeyecektir." dedi.

Ordunun, tarih boyunca gurur duydukları en değerli, en kıymetli varlık olduğunu, Türkiye'nin bölgesinde istikrar abidesi olarak varlığını devam ettirmesine, 2023, 2053, 2071 vizyonlarını hayata geçirmesine ordunun gücü, dirayetinin büyük katkı sağlayacağını ifade eden Oktay, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatanın korunmasını emanet ettikleri orduya kimsenin musallat olmasına, kem gözle bakmasına asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

Oktay, Suriye, Irak, diğer ülkelerde, sınır boylarında, dağlarda Türkiye'nin istiklali ve istikbali için kahramanca görev yapan tüm askerlere şükranlarını sunarak pilotlara muvaffakiyet diledi.

Ramazan Ercan
Anadolu Ajansı
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