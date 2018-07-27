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Genelkurmay çatı davasında ara karar
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, iki sanığın tahliyesine karar verdi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, iki sanığın tahliyesine karar verdi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, örgüt üyeliği ile yargılanan sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar verdi.
Mahkeme, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma personelleri deniz astsubaylar Murat Bingül ve Uğur Kent'in tahliyesine hükmetti.
Duruşma, 10 Eylül'e ertelendi.
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