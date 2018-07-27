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F-16 pilotları brövelerini taktı

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında uçuş eğitimlerini tamamlayan değişik rütbelerdeki 52 pilota, diploma ve bröveleri törenle verildi
27 Temmuz 2018 18:04
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F-16 pilotları brövelerini taktı

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında uçuş eğitimlerini tamamlayan değişik rütbelerdeki 52 pilota, diploma ve bröveleri törenle verildi.

Üs komutanlığındaki hangar içerisinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Ege Ordusu Komutanı Orgenaral Abdullah Recep, ilgililer ve pilotların aileleri katıldı.

Tören birliklerinin yerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mezun olan pilotların eğitim sürecini anlatan video gösteriminin ardından dönem birincisi Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Şen, yaş kütüğüne uçak maketi çaktı.

Uçuş eğitimini başarıyla tamamlayan pilotlara diplomaları ve bröveleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Recep tarafından verildi.

Terörle mücadele

Törende konuşan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kahraman silah arkadaşlarının, kendilerine verilen görevleri özverili ve başarılı bir şekilde yerine getirdiklerini, gelecekte de kendilerine verilecek görevleri aynı gayret ve heyecanla gerçekleştireceklerine inandığını söyledi.

Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu üstün teknoloji ürünü uçak ve silah sistemlerinin yanı sıra nitelikli, fedakar ve kahraman personeliyle dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir konuma ulaştığını vurgulayan Güler, dünyanın her bölgesinde varlık gösteren, dinamik ve çevik yapısıyla bölgesel ve küresel barışın korunmasına önemli katkıları olan Hava Kuvvetlerinin kendine verilecek her görevi yerine getireceğine olan inancının tam olduğunu kaydetti.

Orgeneral Güler, Hava Kuvvetlerinin terörle mücadeleye verdiği katkıyı aktararak şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde bölücü terör örgütüne vurulan ağır darbede, Hava Kuvvetlerinde görev yapan kahraman arkadaşlarımın büyük emeği vardır. Teröristle mücadele harekatımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Hemen hemen bütün pilotlarımızın katılımıyla gerçekleşen, son dönemlerinin en kapsamlı harekatları olarak tarihe geçen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında Hava Kuvvetlerimiz, büyük çaplı bir harekatı planlayıp emir ve komuta edebileceğini ve başarıyla icra edebileceğini dost ve düşman herkese göstermiş, gıpta edilecek bir başarı kazanmıştır. Bu vesileyle büyük bir özveri ve gayretle gece gündüz demeden görevini icra eden, başta kıymetli sayın Hava Kuvvetleri komutanımızı ve tüm arkadaşlarımı bir kez daha içtenlikle tebrik ediyorum. Kıymetli kahraman pilotlarım, bu kutsal yuvada aldığınız askeri uçuş eğitimiyle en zor şartlarda dahi görevinizi yerine getireceğinize ve bayraklaşan Türk topraklarının bütünlüğünün ve güvenliğinin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katacağınıza yürekten inanıyorum."

Konuşmasında disiplinin önemine değinen Güler, disiplinin, askerlik mesleğinin özü ve başarının vazgeçilmez anahtarı olduğunu ifade etti.

Orgeneral Hasan Küçükakyüz

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ise, Hava Kuvvetleri'nin 107 yıllık tarihinde, mezuniyet törenlerinin önemli bir yeri olduğunu belirterek, törenlerle özgür semaların bekçilerini kucakladıklarını söyledi.

Uzun ve zorluklarla dolu eğitim sürecini, üstün başarıyla tamamlayan silah arkadaşlarının duydukları haklı gururu yürekten paylaştığını aktaran Küçükakyüz, "Bulunduğumuz coğrafya, çevremizde ortaya çıkan istikrarsızlık ve çatışmalar, bizi güçlü bir Silahlı Kuvvetlere ve onun ayrılmaz parçası olan Hava Kuvvetlerine sahip olmayı zorunlu kılmaktadır." dedi.

Küçükakyüz, Türk Hava Kuvvetlerinin, sahip olduğu nitelikli personeli, uçakları, modern silah sistemleri ve teknik donanımları ile dünya havacılığında saygın yere ulaştığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz günü aramızda yuvalanmış bir kısım hainin, sahip olduğumuz yüce değerlere ihanet etmesi bizi derinden yaralamış olmasına rağmen bu şer odaklarının hevesleri kursaklarında bırakılmış, kartalın başını eğmeye çalışanların başları kartalın pençeleri arasında yok edilmiştir. Ayrıca 15 Temmuz sonrası gücünü kaybedeceği düşünülen Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Hava Kuvvetleri, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de milli menfaatleri korumaya devam ederken bir yandan da terörle mücadelede Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında yüzde 97 gibi ulaşılması güç vuruş oranıyla hedefleri yok etmiştir."

Konuşmaların ardından katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.

Eşber Ayaydın
Anadolu Ajansı
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