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ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidinin askeri ilişkileri etkilemediğini, iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidinin askeri ilişkileri etkilemediğini, iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.
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