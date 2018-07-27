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İhraç edilen hakim ve 5 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Çorum'da, hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla dava açılan eski hakim Muhammet İkbal Yardımcı'nın da aralarında olduğu FETÖ'cü bir grup, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
27 Temmuz 2018 18:38
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İhraç edilen hakim ve 5 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Çorum'da, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan eski hakim Muhammet İkbal Yardımcı'nın da aralarında olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bir grup Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarından Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubun, bindiği zodyak bot su alınca, bottakiler durumu Alo 158 Sahil Güvenlik'e bildirdi.

Bildirilen mevkiye giden güvenlik botu, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 11 kişiyi kurtararak karaya çıkardı.

Yapılan kimlik kontrolü ve sorgunun ardından, aralarında Çorum'da "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılanan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski hakim Muhammed İkbal Yardımcı ile bazı illerde yürütülen FETÖ soruşturmalarında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan kişilerin yanında bulunan eşyalara ve yüklü miktarda dövize el konuldu.

Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, Sahil Güvenlik'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı
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