Başsavcı Hadi Salihoğlu görevini Metin Sarıhan'a devretti

Yeni görevine başlamak üzere bugün öğleden sonra Kartal'da bulunan Bölge Adliye Mahkemesi'ne gelen Başsavcı Metin Sarıhan, iki gün önce verdiği dilekçe ile emekliye ayrılan Hadi Salioğlu tarafından kapıda çiçekle karşılandı.

Salihoğlu'nun makam odasındaki devir teslim törenine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Anadolu Adalet Sarayı Komisyon Başkanı Bekir Altun, son kararname ile Yargıtay'a atanan Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar ve hakimler ile savcılar katıldı.

Burada bir veda konuşması yapan Hadi Salihoğlu, "2 senedir devam ettiğim İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevini, Yüksek Kurul'un kararıyla tayin edilen değerli Başsavcım Metin Sarıhan'a devretmek üzere bulunuyoruz" dedi. 20 Temmuz 1979 yılında stajyer hakim olarak İstanbul Adliyesi'nde göreve başladığını kaydeden Salihoğlu, "Sırasıyla Erzincan, Çankırı, Kahramanmaraş ve 1991 yılından beri aşık olduğum İstanbul'da bu kutsal ve güzel göreve devam ettim" diye konuştu.

'13 TANE KURŞUN DEĞEN ARABAMIZDAN SAĞ ÇIKTIK'

"Özellikle 1996 ve 2003 tarihlerinde İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde zor ve sıkıntılı bir devir geçirdik" diyen Salihoğlu, "3 Haziran 2003 tarihide yanımızda bir bomba patladı fakat yaşamamız yüce mevlam tarafından lütfedilmiş ki 13 tane kurşun değen arabamızdan sağ çıktık. Allah bizleri korudu" dedi.

17-25 Aralık döneminde bütün arkadaşlarıyla zorlu bir sınav verdiklerini söyleyen Salihoğlu, "15 Temmuz hain darbesini de yaşadık.Şartlar gerektiği için, bazen de emekli olmakta fayda var. Ailemle birlikte karar verdik. Ve emekliliğimizin ikinci günü." diye konuştu.

"10 DAKİKADA KARAR VERDİK 10 DAKİKADA DEĞERLİ EŞİM ONADI'

Salihloğlu, "Özür diliyorum arkadaşlar, biraz lafı uzattık. Tabii duygusal bir durum söz konusu. 40 sene kolay değil. Ama cesaretle 10 dakikada karar verdik, 10 dakikada değerli eşim onadı. İtaat et rahat et. Hanımın onaması olmadan hiçbir şey olmuyor. Ve bir saatte de emekli olduk." dedi.

'BUNDAN GURUR DUYUYORUM

Göreve devralan yeni Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, 2018 Yaz Kararnamesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'na atandığını belirterek, "Bundan gurur duyuyorum" dedi. Sırasıyla Batman Beşiri, Çankırı Kurşunlu, Trabzon Arsin, Düzce ve 2009 kararnamesiyle Pendik ilçesine Cumhuriyet Savcısı olarak atandığını kaydeden yeni Başsavcı Sarıhan, "2013 yılında Şubat ayında İstanbul Anadolu Adliyesi'ne tayin edildim. 2015 yılı kararnamesi ile HSK tarafından Başsavcı vekili olarak görevlendirildim. En son bu kararname ile bu onursal görevin bana tebliğ edilmesi noktasında onurlandığımı söylemek isterim. Ben şu anda emekli olan sayın başsavcımıza emeklilik hayatında ailesiyle birlikte mutluluklar diliyorum. Allah onlara sağlık, sıhhat, huzurlu bir emeklilik hayatı versin" dedi. Devir teslim töreninden sonra Metin Sarıhan Hadi Salihoğlu'na plaket sundu. Salihoğlu da Sarıhan'a çiçek verdi.

'BEN BURADAN ÇOK İYİ DUYGULARLA AYRILIYORUM'

Daha sonra Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'ndan Yargıtay'a atanan Hayri Kaynar da görevi, son HSK Kararnamesi ile Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı olarak atanan Murat Boylu'ya görevi devretti.

Son HSK Kararnamesi ile Yargıtay 8. Ceza Dairesi'ne atanan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar, "Yargıtay'a atandım. Yerime Murat Boylu kardeşimiz atandı. Kendisini tebrik ediyorum. Kendisi gerçekten müstesna bir kişilik. Bizim yerimizi fazlasıyla dolduracaktır. Devletler, kılıçla fethedilir. Akılla yönetilir. Adaletle ayakta durur. Bu manada İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri adaletin tesisinde çok önemli bir yere sahiptir. Ben buradan çok iyi duygularla ayrılıyorum. Bundan sonraki dönemde inşallah Bölge Adliye Mahkemesi daha güzel çalışmalara imza atacak. Mesleğe 1990'da başladım. Allah bize İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığını nasip etti. Allah da arkamızda bir hasar bırakmadan kötü bir olay bırakmadan tamamlamaya çalıştık ve Yargıtay'a atandık" diyerek çalışanlardan helallik istedi.

'SİVASLIYIM, GELİN TANIŞ OLALIM İŞİ KOLAY KILALIM'

Yeni İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu ise şunları söyledi:

"Bu oda benim yabancı olduğum bir oda değil. Hayri Abiye hep abi diye hitap ettim. Yine öyle hitap etmek istiyorum. Hadi Abiye de sağlıklı afiyet çerisinde ailesiyle birlikte emeklilik hayatı diliyorum. Hakimler Savcılar Kurulu'nun son kararnamesiyle Bölge Adliye Başkanlığına atandım. Bu güveni gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Kendilerini mahçup etmeyeceğiz. İnşallah benim için, sizin için, ülkemiz ve devletimiz için hayırlı olur. Biz canla, başla çalışacağız. Başka bir çıkış yolumuz yoktur. Ben Sivaslıyım, Yunus Emre'nin şiiriyle son vermek istiyorum, 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Murat Boylu da Hayri Kaynar'a plaket, Hayri Kaynar da Murat Boylu'ya çiçek takdim etti.