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Avcılar'da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu
Bir apartman dairesinde, elleri ve ayakları bağlanmış halde ceset bulundu
Avcılar'daki bir apartman dairesinde elleri ve ayakları bağlanmış halde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Yeşilırmak Sokak'taki 4 katlı bir binanın en üst katındaki daireden kötü kokular geldiği yönündeki ihbar üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Daireye giren polis, evde elleri ve ayakları bağlanmış halde bir erkek cesedi buldu. Cesedin 59 yaşındaki M.K'ye ait olduğunu belirleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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