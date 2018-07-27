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Sancaktepe'de toprak kayması! Bina tamamen boşaltıldı
Sancaktepe'de yağmurun ardından yaşanan toprak kaymasında 2 katlı bir bina çökme riskine karşı boşaltıldı. Binada yaşayan vatandaşların sokaktaki bekleyişi sürüyor
Sancaktepe Fatih Mahallesi Gazi Yücel Sokak'ta 2 katlı bir binanın yanında bulunan inşaat temelinde şiddetli yağmur nedeniyle toprak kayması meydana geldi.Olayın ardından sokağa tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edilirken, bina da boşaltıldı.
Binada oturan vatandaşların dışarıda bekleyişi sürüyor.
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