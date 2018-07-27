'Sosyal medya gençleri yalnızlaştırır'

Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen eğitimde 'Teknolojinin Mahremiyet Eğitimindeki Rolü' konulu seminer katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Psikolog Emre Aytekin eğitime konuşmacı olarak yer aldı. Teknoloji ve mahremiyet ilişkisini anlatan Psikolog Emre Aytekin, "Teknolojinin yanlış kullanılması kişinin mahremiyet bilincinin ve kimlik oluşumunu olumsuz etkilemektedir. Çocukların ve gençlerin kimlik gelişim dönemlerinde, kendilerinde memnun olmadıkları birçok özellik bulunur. Bunları değiştirmekle mücadele etmeleri gereken dönemde; sosyal medyada oluşturdukları sahte hesaplarla kendilerini kolayca bambaşka birisi olarak tanıtabilirler" dedi.

Velilere çocuklarının internet bağımlılığını önleme üzerine önerilerde bulunan Psikolog Emre Aytekin, "Gençler ergenlik dönemlerinde, artık bir yetişkin gibi kabul görmek isterler. Onaylanmayan gençlerin; sosyal medyada uygun olmayan ilişkilerin içinde, suistimal edilmeleri sık görülen bir durum haline gelmiştir. Kötü niyetli kişiler tarafından önce onaylanıp sonra kandırılabilirler. Sosyal medya, her ne kadar ismi sosyal olsa da, gençleri yalnızlaştırır. Dışarıda arkadaşlarıyla geçireceği zamanı kısıtlar. Ailesinden uzaklaştırır. Bu da gençlerimizin toplumdan uzaklaşmasına neden olabilir. Çocuklarınızın günlük internet kullanım saatlerini değiştirin, haftalık internet kullanımı çizelgeleri hazırlayıp, çocuklarınızı bu çizelgeye uymaya teşvik edin. Destek grupları ya da aile terapisi gibi yöntemleri hayata geçirin. Çocuğunuzun yapmayı isteyip de fırsat bulamadığı faaliyetleri bir deftere yazmasını sağlayın, internet kullanmak için yoğun istek duyduğunda yazdıklarından birini yapmasını isteyin" diye konuştu.