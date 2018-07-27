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Yalova sokakları 5 dakikada göle döndü

Yalova'da 5 dakika süren sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü.
27 Temmuz 2018 19:50
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Yalova sokakları 5 dakikada göle döndü

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarısının ardından sağanak yağış Yalova'da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur, yaklaşık 5 dakika içerisinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Araçlar sularla kaplı caddelerde güçlükle hareket ederken, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise çareyi kaçmakta buldu. Yalova'nın en işlek caddelerinden Fatih Caddesi de sularla kaplanınca esnaflar araçların yavaş gitmesini sağlamak için çareyi sularla kaplı caddenin ortasında araçları yavaşlatmakta buldu.
İhlas Haber Ajansı
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