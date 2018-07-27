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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Muğla'nın Ula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ebru Şen yönetimindeki 34 BEH 562 plakalı otomobil, Muğla-Marmaris karayolu Akçapınar Kavşağı'nda Reyhan Turan'ın kullandığı 06 ABH 363 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Şen ve Turan ile araçlardaki Firuze Gürcan, Betül Temeltürk ve Ayşegül Bahar yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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