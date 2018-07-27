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Bu gece, kanlı ay tutulması yaşanacak

Kanlı Ay tutulması öncesi Van'da dolunay manzaraları yaşandı
27 Temmuz 2018 19:29
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Bu gece, kanlı ay tutulması yaşanacak

Yüzyılın en uzun Ay tutulması bugün yaşanacak. Ay tutulmasının 2 saate sürmesi beklenirken, tutulma Türkiye'den saat 20.13 itibariyle izlenebilecek.

Yüzyılın en uzun Ay tutulması öncesi, Van'da dolunay manzaraları objektife yansıdı.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Bu gece, yani 27 Temmuz'da gezegenimizin tek uydusu Ay Dünya'ya yakın bir konuma ulaşacak ve bu tarihte Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek.

Benzer bir tarihte ise Mars, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Kızıl Gezegen, 31 Temmuz 2018'de, Dünya'ya 57,6 kilometre yaklaşmış olacak.

Başka bir deyişle Kanlı Ay Tutulması gözlemlenmeye başladığı anlarda Ay ile birlikte Mars'ta gökyüzünde hemen Ay'ın altında rahat bir şekilde gözlemlenebilecek bir konuma gelecek.

Memurlar.Net
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