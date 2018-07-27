Yazıcı: 'Türkiye'de bir muhalefet sorunu var'

Yazıcı, beraberinde eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ve beraberindekilerle Ovit Tüneli ve Rize-Erzurum karayolunda yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ovit Tüneli'nin açılışını 13 Haziran'da yaptığını anımsatarak, yıllardır hayal edilen bir projenin hizmete geçirildiğini söyledi.

Ovit Tüneli'nin, Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner projelerinden biri olduğunu ifade eden Yazıcı, bu projenin planlandığı gibi zamanında tamamlandığını belirtti.

- "Buna bir de gerdanlık takacağız"

Ovit Tüneli'ne, benzerleri gibi sıradan geçiş sağlanan bir tünel olarak bakılamayacağının altını çizen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ovit Tüneli, Türkiye'nin doğusu, güneydoğusunu Karadeniz ile Karadeniz üzerinden Ortadoğu ile birleştiren, Kafkaslara geçişi sağlayan muazzam bir lojistik altyapının en temel ünitesidir. Bunun aparatları var. Bunun gerdanlığı da İyidere'deki lojistik merkezdir. Buna bir de gerdanlık takacağız. Proje çalışması ilgili bakanlıkta devam ediyor."

Yazıcı, en önemli görevlerinin, başlanan projenin takibi olduğuna işaret ederek, "Çalışmayı takip etmiyorsanız başlanılan proje planladığınız gibi gitmez. Zamana yayılır, maliyetler yükselir. Zamanında bitmeyen iş yüktür. Onun için işlerimizi takip ediyoruz. Planladığımız zamanda bitirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

- CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplanması

AK Parti'nin, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya meseleleri ile ilgilendiğini vurgulayan Yazıcı, ABD'lilerin "had aşan" söylemlerine cevap vermekle ve Türkiye'nin meseleleri ile meşgul olduklarını söyledi.

Yazıcı, AK Parti'nin sorunlarla meşgul olduğu bir dönemde, CHP'nin olağanüstü kurultay için imza toplama sürecinde "oyunda oynaşta" gibi bir durum içerisinde olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onların siyaset yapma tarzları, bizim alışık olduğumuz tarz olmadığı için 'ne yapıyorlar, ne yapmak istiyorlar' doğrusu izah etmekte zorlanıyorum. Dün bir yerde söyledim; Türkiye'de muhalefet sorunu var. Siyasi yapılanmayı dikkate aldığımızda, Türkiye'de bir muhalefet sorunu var. Güçlü, vizyoner, proje üreten, hedef önüne koyan bir muhalefet partisi Türkiye için sağlıklıdır, motivasyon sağlar. Ama bunlar hemen bir seçim alırlar 'niye yenilgi aldık?'. Onun muhasebesini hesabını yapmak yerine itişip kalkışmaya koyuluyorlar."