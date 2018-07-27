|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kocaeli'de 8 kişi selde mahsur kaldı!
Kocaeli Gebze Ballıkayalar'da piknik yapmaya giden 8 kişi selde mahsur kaldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kocaeli Gebze Ballıkayalar'da piknik yapmaya giden 8 kişi selde mahsur kaldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bu haber 325 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI