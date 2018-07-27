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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İzmir'de birlikleri denetledi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İzmir bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İzmir bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte bugün İzmir bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyaretlere ilişkin fotoğraflar, TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayınlandı.
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