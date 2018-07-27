Sakarya için sağanak uyarısı yapıldı

Sakarya'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Sakarya ve çevresinde 19.30 ile 21.30 arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle yerel olarak ani sel, su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.