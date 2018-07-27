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Moğolistan, FETÖ sorumlusunu vermekten vazgeçti
Moğolistan, FETÖ okulları sorumlusu Veysel Akçay'ı Türkiye'ye vermedi.
Moğolistan devletinin, daha önce teslim etmeyi kabul ettiği FETÖ okulları sorumlusu Veysel Akçay'ı, ABD'nin araya girmesi sonrasında, teslim etmekten vazgeçtiği belirtiliyor.
Sosyal medyada yer alan haberlere göre Moğol istihbarat birimlerinin katıldığı ortak operasyonla, FETÖ sorumlusu Veysel Akçay bugün Ulan batur'da gözaltına alınmıştı.
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