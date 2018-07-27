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Erdoğan: Darbe girişimine rağmen yüzde 7,4 büyüdük

Erdoğan: Çevremizdeki tüm çatışmalara, yaşadığımız kanlı darbe girişimine rağmen ülkemiz 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü.
27 Temmuz 2018 20:44
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Erdoğan: Darbe girişimine rağmen yüzde 7,4 büyüdük

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Türkiye olarak kamusuyla, özel sektörüyle el ele vererek 16 yılda tarihi reformlara imza attık.

- 2002 - 2016 yılları arasında ekonomimize toplam 180 milyon dolar doğrudan giriş oldu.

- Geçtiğimiz 10 yılda 8 milyon ilaver istihdamla Avrupa ülkerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı.

- Çevremizdeki tüm çatışmalara, yaşadığımız kanlı darbe girişimine rağmen ülkemiz 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü.

- İstanbul'da yeni havalimanımızın 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabını 29 Ekim'de açıyoruz. Bunun yanında Kanal İstanbul'u harekete geçirmek için hazırlıklar yapıyoruz.

- Özel sektör merkezli ekonomik modelimizi önümüzdeki süreçte devam ettireceğiz.

- Eğitimde, sağlıkta çok çok farklı yatırımları gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz.

- Aştığımız her tepenin sonunda bizi daha zorlu daha büyük hedeflerin beklediğini gördük. Tarihimin en büyük başarılarını elde etmemize rağmen bulunduğumuz konumla asla yetinmedik. Sürekli daha iyiye daha yükseğe ulaşmanın mücadelesini verdik.

- Daha önce neredeyse yok mesafinde olan yatırımları canlandırdık.

- Özellikle atılan adımlar demir -çelikte atılan adımlar inanıyorum ki Türkiye Güney Afrika Cumhuriyeti işbirliğini çok daha güçlü hale getirdi.

- Yatırımlar, alınan mesafe önemlidir ancak bir buçuk asırlık köklü geçmişe sahip ülkelerin ticarette ulaştığı bu seviye asla yeterli değildir.

- 2 ülkenin enerjiden inşaata, tüketim malzemelerine çok ciddi işbirliği imkanları olduğu açıktır. Bizim görevimiz sizler gibi yatırımcıların önünü açmaktır. Sizlere kazan - kazan temelli bir yatırım ortamını sunmakta kararlıyız. Siz iş adamların insiyatif alması gerekmektedir. Biz iş adamlarımıza güveniyoruz.

- Afrika binlerce yıllık birikime, tecrübe ve zaman sahip büyük bir öğretmendir. İnsanlığın bu kıtanın acıların üzerine bir perde çekerek geleceğe odaklanma hasretinden öğreneceği çok şey var.

- Afrika ülkleriyle farklılıklarımızdan ziyade ortak noktalarımızın çok daha fazla olduğuna inanıyorum. Kıtanın her köşesinde olduğu gibi Güney Afrika'da da insanlar kendi topraklarından çıkan kaynaklara sahip olabilmek için çok çetin mücadeleler vermişlerdir.

- Ne siz ne de biz bedeli insan hayatıyla ödenmiş bu kazanımlarından asla taviz veremeyiz. Belli ülkelerin üretici konumda olduğu diğerlerinin sadece tükettiği ekonomik düzeni asla kabul edemeyiz. Birileri kabul etmek istese de Afrika'nın ihtiyacı yeni sömürge heveslileri değildir. Afrikalı kardeşlerimizin yıllarca özlemini çektiği şey tarihine, kültürlerine, dillerine saygı duyan gerçek dostlardır. Türkiye olarak kader ortağı olmak istiyoruz. Hedefimiz birlikte kazanmak birlikte başarmaktır. Sizlerin de desteğiyle bu vizyonumuzu hayata geçireceğimize inanıyorum. Sizlerden Türkiye'ye güvenmenizi istiyorum.

- Bu toplantının daha geniş daha zengin olanını İstanbul'da gerçekleştirmeyi arzu ettiğimi duyurmak istiyorum.
Anadolu Ajansı
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