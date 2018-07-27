|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Siirt'te çıkan yangında 140 koyun telef oldu
Siirt'te iki ahırda çıkan yangında 140 koyun telef oldu.
Siirt'te iki ahırda çıkan yangında 140 koyun telef oldu.
Siirt merkez Çal Mahallesi'nde Cüneyt Keşli'ye ait 2 ahırda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında 140 koyun telef oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bu haber 62 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI