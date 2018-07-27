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Siirt'te çıkan yangında 140 koyun telef oldu

Siirt'te iki ahırda çıkan yangında 140 koyun telef oldu.
27 Temmuz 2018 20:52
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Siirt'te çıkan yangında 140 koyun telef oldu

Siirt'te iki ahırda çıkan yangında 140 koyun telef oldu.

Siirt merkez Çal Mahallesi'nde Cüneyt Keşli'ye ait 2 ahırda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında 140 koyun telef oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı
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