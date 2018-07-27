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Darbeci albay emirlerine uymayan tank sürücülerini tokatlamış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
27 Temmuz 2018 22:31
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Darbeci albay emirlerine uymayan tank sürücülerini tokatlamış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti'nin avukatları hazır bulundu.

Olay tarihinde vatani görevini asteğmen olarak yaptığını belirten Gökhan Ç, 15 Temmuz akşamı mesaiye çağırılmasından bir süre sonra iki tankın nizamiyeye gelerek Genelkurmaya saldırı olduğunu söyleyerek kışla dışına çıktıklarını aktardı.

Tankların bir süre sonra geri döndüğünü ve tankın üstünde bir sivilin yaralı halde olduğunu anlatan Gökhan Ç, nizamiye önünde de sivil vatandaşların toplanmaya başladığını dile getirdi.

Bu sırada nizamiyeye birkaç tankın daha geldiğini ama dışarı çıkışlarının engellendiğini kaydeden Gökhan Ç, tankların dışarı çıkmasını ve nizamiye önünde toplanan vatandaşların dağılmasını isteyen teğmenlerin havaya doğru piyade tüfekleriyle ateş ettiklerini anlattı.

Gökhan Ç, sabah saatlerinde kışla emniyetinin sağlanarak darbe girişiminde bulunanların gözaltına alındıklarını bildirdi.

- "Biz halka ateş etmeyiz"

Tanık Recep E, sanıklardan eski albay İsa Sancaklı'nın olay günü tankların dışarı çıkarılması emrini verdiğini, tank sürücülerinin, "Biz halka ateş etmeyiz." diyerek bunu kabul etmemesi üzerine Sancaklı'nın tank sürücülerini tokatladığını beyan etti.

Recep E, sanık eski teğmen Abdülkadir Çiçek'in 15 Temmuz günü "hırçın" davranışlar sergilediğini ve davanın müştekilerinden İsmial Suvay'ı tehdit ettiğini söyledi.

Sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan teğmenlere, "Vatana nasıl ihanet ettiniz?" sorusunu yönelttiğini belirten Recep E, teğmenlerin cevap veremediğini anlattı.

Tanık beyanının ardından söz alan sanıklar Sancaklı ve Çiçek ise aleyhteki beyanların doğruyu yansıtmadığını savundular.

Davanın görülmesine 30 Temmuz Pazartesi devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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