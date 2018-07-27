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Gaziantep'e hibe edilen itfaiye araçları teslim edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, Japonya tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine hibe edilen 9 itfaiye aracı, törenle teslim edildi.
27 Temmuz 2018 22:57
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Gaziantep'e hibe edilen itfaiye araçları teslim edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, Japonya tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine hibe edilen 9 itfaiye aracı, törenle teslim edildi.

Törende konuşan BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi İrena Vojackova Sollorano, Gaziantep'in Türkiye'deki Suriyelilere ev sahipliği yapması konusunda, "Böylesine fazla insana ev sahipliği yapıp ve bu insanları yük olarak görmeyip, onlara hizmet verme anlayışıyla çalışan bir şehir beni her zaman için çok etkilemiştir." dedi.

Gaziantep'in, Türkiye'de en fazla mülteciye ev sahipliği yapan illerden biri olduğunu dile getiren Sollorano, halkın hiçbir çıkar beklemeden, mültecilere ev sahipliği yapmasının çok etkileyici olduğunu belirterek, BM olarak, Türkiye'ye yardım konusunda gerekli destekleri vermeye devam edeceklerini ifade etti.

- "Buraya gelen mülteciler kendilerini evinde gibi hissediyor"

Japon halkını, proje kapsamında hibe ettiği araçlardan dolayı kutlayan Sollorano, şöyle konuştu:

"Böylesi bir etkinliğin parçası olmak bizim için gurur verici. Bu şehre ne zaman gelsem etkileniyorum. Çünkü böylesine fazla insana ev sahipliği yapıp ve bu insanları yük olarak görmeyip onlara hizmet verme anlayışıyla çalışan bir şehir, beni her zaman için çok etkilemiştir. Bunu yaparken gönülleri hep açık ve yüzünde gülümseme ile bunu yapan bir halk görüyoruz burada. Zaten bunun da göstergesi, buraya gelmiş olan mültecilerin kendilerini evinde gibi hissetmesi ve aynı şekilde bu şehre katkı yapmaları."

- "Türkiye'yi cömertliğinden dolayı kutlarım"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da Türkçe olarak başladığı konuşmasında, "Türkiye'ye atanmamın üzerinden 10 ay geçti. Türk halkı, çok nazik ve sıcakkanlıdır, ben burada çok mutluyum. Türkiye ile Japonya'nın, iki devlet tek yürek gibi olduğunu hissediyorum. Bu Gaziantep'e üçüncü gelişim ve burada muhteşem bir tarih var. Baklava ve kebap gibi lezzetli yemeklere sahip." diye konuştu.

İngilizce olarak konuşmasına devam eden Miyajima, Türkiye'nin Suriye'den kaçan insanlara her zaman kapılarını açtığını, bunun büyük ve onurlu bir davranış olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Japonya'nın dost olduğuna dikkat çeken Miyajima, şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriye krizinin başından bu yana Suriyeli mültecilere kapısını açtı, onları kabul etmekte ve aynı zamanda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Ben bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti'ni, bitmek tükenmek bilmeyen cömertliği ve kapsamlı desteğinden ötürü tebrik ediyor, kutluyorum. Suriye krizinin sekizinci yılındayız ve artık bu krizde, mültecilere ev sahipliği yapan toplumları desteklemek çok daha büyük bir önem kazanmaya başladı. Esasında bu itfaiye araçları, bizim vermiş olduğumuz desteğin sadece küçük bir parçasını oluşturuyor. Yine de bu şehre büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Japonya halkı, her zaman sizinle birlikte olacak. Gaziantep'in büyük bir hayranıyım."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise BM ve Japonya'ya duyarlılıkları ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Türk halkının, her zaman mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Şahin, "Dost zor zamanda belli olur. Japon halkının ne kadar dost olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bizler yardıma muhtaç bu insanların elinden menfaatsiz tutuyoruz. Bu süreçte bize yardım edenlere çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Heyet üyeleri, konuşmaların ardından 9 itfaiye aracının teslim kurdelesini kesti.

Anadolu Ajansı
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