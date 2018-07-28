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28 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak resmi ziyaret için Zambiya'ya geçecek.
- Başkan Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından Lusaka Kenneth Kaunde Havalimanı'nda resmi törenle karşılanacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabristanı'nı ziyaret edecek.
- Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak Başkan Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu daha sonra anlaşmaların imza törenine iştirak edecek.
- Cumhurbaşkanı Lungu tarafından Taj Pamodzi Otel'de onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak Erdoğan, daha sonra Zambiya Kurucu Cumhurbaşkanı Dr. Kenneth Kaunde'ye nezaket ziyaretinde bulunacak.
(Lusaka)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Karabağlar kentsel dönüşüm alanında incelemede bulunacak.
(İzmir/12.15/13.15/13.45/16.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde yaşananlar takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenecek Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak.
(Rize/11.00)
2- ÖSYM tarafından düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu yapılacak.
(10.00/14.30)
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