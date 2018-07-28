1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

28 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
28 Temmuz 2018 00:05
Yazdır
28 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak resmi ziyaret için Zambiya'ya geçecek.

- Başkan Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından Lusaka Kenneth Kaunde Havalimanı'nda resmi törenle karşılanacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabristanı'nı ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak Başkan Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu daha sonra anlaşmaların imza törenine iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Lungu tarafından Taj Pamodzi Otel'de onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak Erdoğan, daha sonra Zambiya Kurucu Cumhurbaşkanı Dr. Kenneth Kaunde'ye nezaket ziyaretinde bulunacak.

(Lusaka)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Karabağlar kentsel dönüşüm alanında incelemede bulunacak.

(İzmir/12.15/13.15/13.45/16.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde yaşananlar takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenecek Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak.

(Rize/11.00)

2- ÖSYM tarafından düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu yapılacak.

(10.00/14.30)

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 516 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
28 Temmuz 2018 00:22		 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
28 Temmuz 2018 00:21
28 Temmuz 2018 tarihli HSK'ya Ait Kararlar yayımlandı
28 Temmuz 2018 00:14		 Rahip Brunson kararı üzerinden Türk yargısını yargılamak
28 Temmuz 2018 00:05
Erbaş: Gençler yanlış din algısına çekiliyor
27 Temmuz 2018 23:33		 KKTC'den BM'nin aldığı karara sert tepki
27 Temmuz 2018 23:28
CHP'de gerilim artıyor: Karşılıklı suçlamalar üst üste geliyor
27 Temmuz 2018 22:34		 TBMM Başkanı Yıldırım af ile yeniden öğrenci oldu
27 Temmuz 2018 21:48
Erdoğan: Darbe girişimine rağmen yüzde 7,4 büyüdük
27 Temmuz 2018 20:44		 Moğolistan, FETÖ sorumlusunu vermekten vazgeçti
27 Temmuz 2018 20:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, sözlü sınavı kaldırmak için çalışma yürütüyor
Rahip Brunson kararı üzerinden Türk yargısını yargılamak
28 Temmuz 2018 tarihli HSK'ya Ait Kararlar yayımlandı
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
YÖK'ten Türkoloji programı için eşdeğerlik kararı
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
28 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli
Aydın'da 44 göçmen yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trafik cezası yemek 1
100 2
bir cisim yaklaşıyor 3
umut nayir 4
inci 1
kanlı ay tutulması 3
neymar 1
fareler ve insanlar 3
kitap hediyesi 2
bahçeli'nin askıda ekmek projesi 4
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam