KKTC'den BM'nin aldığı karara sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, BMBG'nin adadaki görev süresinin uzatılması hususunun sadece Kıbrıs Rum tarafının onayına bırakılması kararını reddettiklerini duyurdu.

KKTC Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, BMBG'nin adadaki görev süresinin uzatılması hususunun sadece Kıbrıs Rum tarafının onayına bırakılmasını eleştirerek, "Bu hatalı yaklaşımın çözümün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurgular ve bu kararı reddettiğimizi duyururuz" açıklamasında bulundu. KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ada'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresini 31 Ocak 2019 tarihine kadar uzatan karar değerlendirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, Kıbrıs'ta yeniden ivme kazandırılmaya çalışılan sürece zarar verecek nitelikte olduğu belirtilerek, "Genel Sekreter'in ortaya koyduğu yaklaşıma ters unsurlar maalesef bu kararda yer almıştır " denildi. Kararda birbiriyle çelişen unsurlar bulunduğuna da dikkat çekilen açıklamada, olumlu görülebilecek tek unsurun kararın alınması sürecinde yaşanmış olan tartışmalarda artık BM Barış Gücü'nün adadaki varlığının ve görevinin ciddi olarak sorgulanması olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Kararın kendisi değil, ancak karara giden süreçte yapılan tartışmalar, Pandora'nın kutusunun açılmakta olduğunu göstermektedir. Kıbrıs'ta sadece meselenin özünün ve meseleyi çözmek için izlenen yolun değil aynı zamanda statükonun parçası haline gelen BM Barış Gücü'nün de sorgulanması kaçınılmazdır." ifadelerine yer verildi.

Bu ve benzeri tutumlar nedeniyle Kıbrıs'ın bir çözümsüzlüğe hapsolduğu belirtilen açıklamada "Bu ciddiyetsiz yaklaşım, bugüne kadar tüm süreçlerde çözüm yönünde siyasi irade göstermiş ve bunu özellikle Kıbrıs sorunu müzakerelerinde ilk kez bir çözüm planının referanduma sunulduğu Annan Planı'nda olumlu oyuyla ispat etmiş olan Kıbrıs Türk tarafına yapılan ilave bir haksızlıktır" ifadeleri yer aldı.