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'Toplumun tip 1 diyabetlilere karşı bakışının değişmesi lazım'

Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun, "Günümüzde Tip 1 diyabetli çocuklar eğer gerekenler yapılırsa normal ve başarılı bir ömür sürdürebiliyorlar. Toplumun tip 1 diyabetlilere karşı bakışının değişmesi lazım." dedi.
27 Temmuz 2018 23:30
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'Toplumun tip 1 diyabetlilere karşı bakışının değişmesi lazım'

Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun, "Günümüzde Tip 1 diyabetli çocuklar eğer gerekenler yapılırsa normal ve başarılı bir ömür sürdürebiliyorlar. Toplumun tip 1 diyabetlilere karşı bakışının değişmesi lazım." dedi.

Bursa'nın İznik ilçesindeki DSİ Eğitim Tesislerinde 21'incisi düzenlenen "Arkadaşım Diyabet " kampının son gününde, AA muhabirine açıklamada bulunan Hatun, Türkiye'nin farklı illerinden 92 çocuk ve onların bakımıyla ilgilenen doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog ve tıp öğrencisi 46 kişilik kamp ekibiyle burada bulunduklarını belirtti.

Tip 1 diyabetin çocuklarda görülen bir tür olduğunu aktaran Şükrü Hatun, şunları söyledi:

"En önemli özelliği en başından beri insülin kullanmayı gerektirmesi. Bu çocuklar günde en az 4 kere enjeksiyonla insülin yapıyorlar. Hap ve şurubu yok bu diyabet tedavisinin. Tip 1 diyabeti diğer problemlerden ayıran belki de en önemli özellik, hastalık demek istemiyoruz çünkü, ilaçlar, insülin kadar eğitimin önemli olması. Tip 1 diyabet bütün görülen hastalıkların arasında eğitimin, motivasyonun ve iyi bakımın en önemli fark yarattığı problem. Dolayısıyla biz aslında bu kampta çocukları kendi kendine yeterli hale getirmeye çalışıyoruz. Hem insülin enjeksiyonlarının doğru yapılması hem de dozlarının doğru ayarlanması, aslında çocuklara çalışmayan pankreaslarının görevlerini öğretmeye çalışıyoruz. Normal koşullarda pankreasımız çok ince ayarlarla kan şekerini düzenliyor."

- "Diyabetle barışık bir hayat sürdürmek"

Hatun, bu kampın en önemli amacının Tip 1 diyabet tedavisinde çocukları yeterli hale getirmek olduğunu kaydetti. Çocukları hayata hazırlamaya çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Hatun, şöyle devam etti:

"Bundan kastettiğim aslında diyabetle barışık şekilde hayatlarını sürdürmeleri. Günümüzde tip 1 diyabetli çocuklar eğer gerekenler yapılırsa normal ve başarılı bir ömür sürdürebiliyorlar. Toplumun tip 1 diyabetlilere karşı bakışının değişmesi lazım. Bu kamp bunları gerçekleştirmek için çaba gösterirken öbür taraftan diyabetle ilgili farkındalık çalışmaları da yapıyor. Dün örneğin İznik'te çocuklarımızla beraber 'Arkadaşım diyabet' sloganlarıyla ve kan şekeri ölçme sistemlerindeki yeniliklerin devlet tarafından karşılanmasını isteyen sloganlarla küçük bir yürüyüş yaptık. İznik halkı da destek verdi."

- "Kendimi yalnız hissediyordum"

Kampa Denizli'den katılan çocuklardan Yağız Ali Kara da 11 yıldır diyabet hastası olduğunu, kampta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kara, "Bir sürü arkadaş edindim kamp sayesinde, buraya gelmekteki amacım şekerlerimi kontrol etmekti ve bunu başardım, sonuç aldım. Buradaki doktorlara teşekkür ediyorum şekerlerimi düzene soktukları için. Çok güzeldi, seneye de gelmeyi düşünüyorum. Önceleri kendimi yalnız hissediyordum bu konuda ama buraya gelince tek başıma olmadığımın farkına vardım." şeklinde konuştu.

Kampa İstanbul'dan katılan çocuklardan Tunahan Ali Köse ise 6 aydır diyabet hastası olduğunu belirterek kampta şeker ölçümlerini öğrendiklerini ve eğlendiklerini anlattı.

Anadolu Ajansı
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