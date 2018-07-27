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SİHA'ya yerleştirilen BOZOK hedefi tam isabet vurdu
TÜBİTAK Sage'nin geliştirdiği milli akılı mühimmat BOZOK, SİHA'ya entegre edilerek yapılan ilk test atışında hedefi tam isabet vurdu.
Yerli ve milli savunma teknolojisini geliştirmek için atılan adımlar devam ediyor. Son olarak TÜBİTAK Sage'nin geliştirdiği milli akllı mühimmat olan BOZOK testlerden başarılı bir şekilde geçti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine giren İHA ve SİHA'ları üreten Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı BOZOK paylaşımıyla binlerce beğeni aldı.
Bayraktar yaptığı paylaşıma, "Bozok; Tübitak Sage'nin geliştirdiği Milli akıllı mühimmat. Dün ilk atış testi BAYRAKTAR SİHA'dan yapıldı.Sonuç; TAM İSABET. Milli Teknoloji Hamlesi'nde; DURMAK YOK, YOLA TAM GAZ DEVAM..." ifadelerini kullandı.
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