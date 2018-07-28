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28 Temmuz 2018 tarihli HSK'ya Ait Kararlar yayımlandı
28 Temmuz 2018 tarihli HSK'ya Ait Kararlar yayımlandı.
2017 Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, Hakimler ve Savcılar Kurulunca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile İdari yargı hakimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 29 uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.
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