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28 Temmuz 2018 tarihli HSK'ya Ait Kararlar yayımlandı

28 Temmuz 2018 tarihli HSK'ya Ait Kararlar yayımlandı.
28 Temmuz 2018 00:14
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28 Temmuz 2018 tarihli HSK'ya Ait Kararlar yayımlandı

2017 Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, Hakimler ve Savcılar Kurulunca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile İdari yargı hakimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 29 uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

Sicil No

Adı Soyadı

Memuriyeti

2 nci derecede mümtaien yükselmeye layık olan;

93897

fundaTAŞDELEN

Erzurum Hakimi

101252

Seher BORA DİKİCİ

Yargıtay Tetkik Hakimi

104863

Hikmet YILDIRIM

Düzce Hakimi

104881

Ceylan DOĞAN SEVİNÇ

Mersin Hakimi

104887

Sevda AYDIN

Ankara Batı Hakimi

107329

107359

Zeynep Çiğdem HAMURCU Haşan AKCEVİZ

Çanakkale Hakimi

Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi (Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü nde Daire

Başkanı olarak görevli)

107362

Gülüşan GENÇ

Kayseri Hakimi

107368

Cemil AKAN

Yargıtay Tetkik Hakimi

107375

Haşan Burak ÇEVİKOĞLU

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

107402

Habibe ERTUĞRUL

İstanbul Hakimi

107403

Erhan YILMAZ

Alanya Hakimi

107449

Özgür KÖKTEN

İstanbul Hakimi

107475

Aslı AK

Yargıtay Tetkik Hakimi

107485

Bayram ERCAN

Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkam

107509

Mehmet KUMAK

Bakırköy Hakimi

107535

Ceylan CEYLAN B ALT ALI

Adıyaman Hakimi

107S40

Yakup TAŞLIOVA

Erzurum Hakimi

107591

Dilek EYUPOĞULLARI

Hatay Hakimi

107599

Harun AKÇA

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

107604

Havva ABDIİMAMOĞLU

Samsun Hakimi

107611

Aylin SARGIN

Balıkesir Hakimi

107612

Seyfeddin SÜMER

Yargıtay Tetkik Hakimi

107629

Zafer KOÇ

Van Hakimi

107652

Sema ATAY BİRİNCİ

Oltu Hakimi

107674

Alper SAYKAL

Alanya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

107693

ismet Emre TEKEREK

Ceza işleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi

107755

Canan KÖKTEN

İstanbul Hakimi

108786

Kamuran KAYA

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

109747

Eda ÇELİK

Yargıtay Tetkik Hakimi

111942

Mahmut ALTIN

Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)

112798

Osman GİTMEZ

Sivas Hakimi

118901

İbrahim BOZDAĞ

Ankara Batı Hakimi

118988

Salih UÇAR

Yargıtay Tetkik Hakimi

118999

Yusuf ZAR

Menderes Hakimi

119119

Asu GÖZÜM

Muğla Hakimi

119239

Yeşim EREN ÇARDAK

Yargıtay Tetkik Hakimi

119821

Ferda BEDER

Yargıtay Tetkik Hakimi

120586

Bahdİyar ÇOBAN

Oltu Hakimi (Türkiye Adalet Akademisinde Hakim olarak görevli)

120762

Abdullah ÇELİK

Ankara Hakimi

125511

Şehnaz APAYDIN

Ankara Hakimi

151418

Yasin BOSTAN

Adıyaman Hakimi

151475

Halil ODABAŞ

Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

151515

Abdullah DEMİRKOL

Hatay Hakimi

165598

Ahmet SOYCAN

Edirne Hakimi

165769

Atanur ALAGÖZ

Muş Hakimi

165773

Mehmet Veysel ALAK

Siirt Hakimi

165783

İbrahim ALBAYRAK

Bakırköy Hakimi

165804

Habibe DEMİR

Fethiye Hakimi

165834

Mehmet AYDEMİR

Elazığ Hakimi

165852

Necdet ER6ÜL

Bahçesaray Hakimi

165923

Nuri KAPLAN

İstanbul Anadolu Hakimi

165958

Tülay KILIÇ

Torbalı Hakimi

165967

Abdulkadir UNGAN

İstanbul Hakimi

165969

İsmail TAŞ

İstanbul Hakimi

166011

Kadir YILDIZ

Milas Hakimi

166019

Kenan ELİ BOLCA

Tekirdağ Hakimi

174411

Muzaffer AÇIKGÖZ

Edremit Hakimi

174415

Ali İDE

Yargıtay Tetkik Hakimi

174709

Hakan ÜSTÜNDAĞ

Niğde Hakimi

174726

5efa ŞAHİNOĞLU

Beypazarı Hakimi

174763

Ülkü TİRYAKİOĞLU

Şereflikoçhisar Hakimi

179310

Sefa MARAŞU

Yargıtay Tetkik Hakimi

192157

Tolga ERKAN

Kilis Hakimi

192247

Yavuz ÖZTÜRK

Lüleburgaz Hakimi

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