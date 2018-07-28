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MEB, sözlü sınavı kaldırmak için çalışma yürütüyor

5 bin sözleşmeli öğretmen alım süreci, sözlü sınavın kaldırılmasına yönelik çalışmalardan dolayı durdu.
28 Temmuz 2018 00:18
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MEB, sözlü sınavı kaldırmak için çalışma yürütüyor

Memurlar.net'te dün yayımlanan haberde, 5 bin ücretli öğretmen alım sürecinin neden durduğu sorusuna yer verilmişti. Tıklayınız.

Haberde, 22 Haziran'da yapılması gereken sözlü sınavların hiçbir açıklama duyurulmadığından, yapılmadığına dikkat çekildi.

Haber sonrasında, memurlar.net'e bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, sözlü sınavı kaldırmak için Bakanlığın çalışma içinde olduğunu, sürecin bu nedenle durduğunu belirtti.

Bu bilgiyi, bekleyen öğretmenlerin dikkatine sunuyoruz.
Memurlar.Net - Özel

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