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Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli
Kocaeli'de etkili olan şiddetli yağıştan kaynaklanan menfez taşması nedeniyle D-100 karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.
Kocaeli'de etkili olan şiddetli yağıştan kaynaklanan menfez taşması nedeniyle D-100 karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.
Kent genelinde etkisini hissettiren sağanak, Körfez ilçesi Hereke Taşocakları mevkisinde karayolunun yaklaşık 50 metrelik bölümünde çamur birikmesine neden oldu.
Karayolları ve trafik ekiplerinin önlem aldığı yolda trafik akışı Körfez Gişeleri'nden Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.
Ekiplerin, karayolunun tahribat gören bölgesinde iş makineleriyle temizleme çalışmaları sürüyor.
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