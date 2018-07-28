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Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli

Kocaeli'de etkili olan şiddetli yağıştan kaynaklanan menfez taşması nedeniyle D-100 karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.
28 Temmuz 2018 01:45
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Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli

Kocaeli'de etkili olan şiddetli yağıştan kaynaklanan menfez taşması nedeniyle D-100 karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde etkisini hissettiren sağanak, Körfez ilçesi Hereke Taşocakları mevkisinde karayolunun yaklaşık 50 metrelik bölümünde çamur birikmesine neden oldu.

Karayolları ve trafik ekiplerinin önlem aldığı yolda trafik akışı Körfez Gişeleri'nden Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.

Ekiplerin, karayolunun tahribat gören bölgesinde iş makineleriyle temizleme çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
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