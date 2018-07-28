1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektriksiz kalan onlarca kişi mağdur oldu

Karabük'te 5 bloklu sitede yaşayan onlarca kişi binayı yapan müteahhit iskanı almadığı için kaçak elektrik kullandıklarını söyledi. 8 bin 600TL'lik borçla karşı karşıya gelen bina sakinleri, elektrikleri kesilince mağdur oldu.
28 Temmuz 2018 04:06
Yazdır
Elektriksiz kalan onlarca kişi mağdur oldu

Karabük'te 5 bloklu sitede yaşayan onlarca kişi binayı yapan müteahhit iskanı almadığı için kaçak elektrik kullandıklarını söyledi. 8 bin 600TL'lik borçla karşı karşıya gelen bina sakinleri, elektrikleri kesilince mağdur oldu.

İddiaya göre, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan Bahaddin Gazi Kooperatifi Erol sitesinde yaşayan 84 dairedeki onlarca vatandaş müteahhit tarafından binaların iskanı alınmadığı için elektriksiz kaldı. İskanı bulunmayan 5 bloktaki kiracı ve ev sahipleri, bekçinin her ay kapıya bıraktığı elektrik tüketim miktarını ve aidatla birlikte hesaplanan ücreti tüm dairelerden tahsil etmesine rağmen ödemeyi gerçekleştirmediği belirtildi. Üç aylık elektrik giderine ait ödemenin gerçekleşmediğini ve yaklaşık 3 gün önce elektriklerin kesilmesi ile Erol sitesindeki 84 dairede yaşayan onlarca vatandaş mağdur oldu.

Sitede yaşayan vatandaşlar elektriklerin kesilmesinin hemen ardında site sorumlusuna ve müteahhite hiçbir şekilde ulaşamadıklarını belirterek, buzdolaplarında yer alan tüm ürünlerin çürüdüğünü, binalara kokudan girilmediğini belirterek, müteahhitin kendileriyle ilgilenmediğini ve tatile çıktığını iddia ettiler.

"Mum ışığında ders çalışıyoruz"

Kiracı olarak kalan bir üniversite öğrencisi elektrik kesintisi yüzüne mum ışığında ders çalıştıklarını söyleyerek, "Okula gidiyoruz ders çalışıyoruz. Eve geliyoruz saat 23.00' dan sonra mum ışığında ders çalıştım. 23.00'da kütüphaneyi kapatıyorlar. Gece 01.00'a kadar ders çalıştım. Arkadaşım yukarıda mum ışığında ders çalışıyor. Sene 2018 yılında yaşıyoruz mum ışığında ders çalışıyoruz olacak iş değil" diye konuştu.

Elektrik borcunun 8 bin 600 TL olduğunu söyleyen apartman sakinleri enerji arzını sağlayan yetkililerin borç miktarının çok yüksek olduğu, daha önce mühür kırmak suretiyle arzın sağlandığının tespit edildiğini ve cezai işlem yapılarak elektrik kesme işleminin gerçekleştiğini belirttiler.

Apartman sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istediler.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 366 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kocaeli D-100 karayolu ulaşıma açıldı
28 Temmuz 2018 05:34		 Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli
28 Temmuz 2018 01:45
Aydın'da 44 göçmen yakalandı
28 Temmuz 2018 01:44		 Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
27 Temmuz 2018 22:03
Sakarya için sağanak uyarısı yapıldı
27 Temmuz 2018 20:23		 Kocaeli'de 8 kişi selde mahsur kaldı!
27 Temmuz 2018 20:13
Bu gece, kanlı ay tutulması yaşanacak
27 Temmuz 2018 19:29		 Sancaktepe'de toprak kayması! Bina tamamen boşaltıldı
27 Temmuz 2018 19:01
Adıyaman etsiz çiğ köftesi tescil edildi
27 Temmuz 2018 18:06		 F-16 pilotları brövelerini taktı
27 Temmuz 2018 18:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, sözlü sınavı kaldırmak için çalışma yürütüyor
Rahip Brunson kararı üzerinden Türk yargısını yargılamak
28 Temmuz 2018 tarihli HSK'ya Ait Kararlar yayımlandı
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
YÖK'ten Türkoloji programı için eşdeğerlik kararı
Türkiye genelinde 28 bini aşkın polis ve jandarma ile dev operasyon
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
28 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli
Elektriksiz kalan onlarca kişi mağdur oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece yolculuğu 2
antiperspirant 1
seneye görüşürüz 1
Kendine iyi bak 2
Fenerbahçe 1
yaşlanmak 6
sayfayı beğen 2
idal 3
narcos 1
yalancı yarim 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam