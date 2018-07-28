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Türkiye genelinde 28 bini aşkın polis ve jandarma ile dev operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlıg?ının koordinesinde Türkiye genelinde 28 bini aşkın polis ve jandarma personeli tarafından çalıntı motosikletler ile aranan kişilerin yakalanması amacıyla "Son Sürat 3" uygulaması yapıldı.
28 Temmuz 2018 03:09
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Türkiye genelinde 28 bini aşkın polis ve jandarma ile dev operasyon

EGM internet sitesinde yer alan bilgiye göre, EGM Asayis? Dairesi Bas?kanlıg?ı, Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Bas?kanlıg?ı ile Jandarma Genel Komutanlıg?ının koordinesinde çalıntı, ruhsatsız veya plakasız motosikletler ile aranan kişilerin yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Ülke genelinde ve es? zamanlı olarak dün yapılan uygulamaya, 4 bin 858 noktada 7 bin 835 ekipte 28 bin 265 polis ve jandarma personeli katıldı.

Uygulama sonucunda, 56 bin 852 motosiklet kontrol edilerek bunlardan ruhsatsız ve plakasız olduğu belirlenen 3 bin 249'u trafikten men edildi. Çalıntı ve aranan 295 motosiklet bulundu. Aranan 415 kişi ise yakalandı.

Çalışmalar kapsamında 5 bin 783 motosiklet için 5 milyon 224 bin 632 lira, 410 kişiye de 362 bin 709 lira idari para cezaları uygulandı ve 149 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca uygulamada, tabanca, 16 mermi, 4 av tüfeği ve 44 gram esrar ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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