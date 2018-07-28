1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocaeli D-100 karayolu ulaşıma açıldı

Kocaeli'de etkili olan şiddetli yağıştan kaynaklanan menfez taşması nedeniyle bir bölümü kapanan D-100 karayolu çamurdan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
28 Temmuz 2018 05:34
Yazdır
Kocaeli D-100 karayolu ulaşıma açıldı

Kent genelinde etkisini hissettiren sağanak, Körfez ilçesi Hereke Taşocakları mevkisinde karayolunun yaklaşık 50 metrelik bölümünde çamur birikmesine neden oldu. Karayolları ve trafik ekipleri yolun bir bölümünü ulaşıma kapatarak çevrede önlem aldı. Yolda trafik akışı ise Körfez Gişeleri'nden Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.

Ekipler daha sonra yolun tahribat gören bölümünde çalışma yaptı. Karayolları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle temizlenen yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 111 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elektriksiz kalan onlarca kişi mağdur oldu
28 Temmuz 2018 04:06		 Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli
28 Temmuz 2018 01:45
Aydın'da 44 göçmen yakalandı
28 Temmuz 2018 01:44		 Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
27 Temmuz 2018 22:03
Sakarya için sağanak uyarısı yapıldı
27 Temmuz 2018 20:23		 Kocaeli'de 8 kişi selde mahsur kaldı!
27 Temmuz 2018 20:13
Bu gece, kanlı ay tutulması yaşanacak
27 Temmuz 2018 19:29		 Sancaktepe'de toprak kayması! Bina tamamen boşaltıldı
27 Temmuz 2018 19:01
Adıyaman etsiz çiğ köftesi tescil edildi
27 Temmuz 2018 18:06		 F-16 pilotları brövelerini taktı
27 Temmuz 2018 18:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, sözlü sınavı kaldırmak için çalışma yürütüyor
Rahip Brunson kararı üzerinden Türk yargısını yargılamak
28 Temmuz 2018 tarihli HSK'ya Ait Kararlar yayımlandı
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
YÖK'ten Türkoloji programı için eşdeğerlik kararı
Türkiye genelinde 28 bini aşkın polis ve jandarma ile dev operasyon
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
28 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli
Elektriksiz kalan onlarca kişi mağdur oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir yıldız kaydı 1
ayrıldığı eş için övgü sözcükleri dizmek 5
genel iletilerdeki üyelerin adına sözlükte konu açılması 26
bir süre ayrı kalalım bu ikimize de iyi gelecek cümlesi 7
26.07.2018 trump'ın türkiye'yi tehdit etmesi 7
ilk şarkılar 2
tarhana çorbası 1
imar affı 1
silinmelik başlık 3
do the shiggy 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam