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Kağıthane'de taciz şüphelisine linç girişimi
Kağıthane'de çocukları taciz ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından linç edilmek üzereyken, polis ekipleri tarafından kurtarıldı
Kağıthane'de kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Aldığı darbelerle yaralanan şahıs polis ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarıldı. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Kağıthane Sanayi Mahallesinde medyana geldi. İddiaya göre, C.T. isimli bir kişi mahallede bulunan kız çocuklarını taciz etmeye başladı. Şahsın kız çocuklarını taciz ettiğini gören bir kadın olaya hemen müdahale etmeye başladı. Şahıs ile tartışmaya başlayan kadının çevredekilerden yardım istedi. Çevrede bulunanlar çocukları taciz ettiği iddia edilen kişiyi darp etmeye başladı. Makas, ve yumruklarla aldığı darbelerle yaralanan şahıs yakınında bulunan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sanayi Polis Merkezine sığınmak istedi. Vatandaşlar kaçan kişiyi polis merkezinin önünde tekrar darp etmeye başladı. Bunun üzerine araya giren polis ekipleri havaya çok sayıda uyarı ateşi açtı. Vatandaşların elinden alınan C.T. polis merkezinin içine alındı. Olayın ardından polis merkezi önünde çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri polis merkezi önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Kalabalığın dağılmasının ardından şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesine götürüldü. Öte yandan vatandaşların kişiyi darp etmesi ve polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açması cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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