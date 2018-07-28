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Park yasağında iki yaptırıma mahkeme dur dedi

Müvekkili ile toplantı yapmak için Nişantaşı'na giden avukat İlker Atamer, hem aracının çekilmesi hem de 108 TL trafik cezası kesilmesi üzerine başlattığı hukuk savaşını kazandı. Para cezasının iptaline ilişkin kararda, hem aracın çekilmesinin hem de idari para cezası düzenlenmesinin hakkaniyete uygun olmadığı vurgulandı
28 Temmuz 2018 06:20
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Park yasağında iki yaptırıma mahkeme dur dedi

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre Toplantı için gittiği yerde aracını park eden Avukat İlker Atamer'in aracı 'yasak park' iddiasıyla çekildi. Aracı çekilen Atamer'e ayrıca yokluğunda Şişli Trafik Denetleme Büro Amirliği'nce trafik cezası kesildi.

Avukat Atamer, avukatı Ayça Özbek aracılığı ile İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne bavşuru yaparak para cezasının kaldırılmasını istedi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne verilen itiraz dilekçesi şu şekilde: "Ceza tutanağında 'yasak park' şeklinde iki kelimeden ibaret bir not haricinde müvekkilin yasak yerde park yaptığına ilişkin hiçbir fotoğraf, delil ve kayıt bulunmamaktadır. Yasak park yapıldığı net bir adres veya numara gösterilmemiştir. Ayrıca idari para cezası tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, bu eylemin gıyapta yapılması, idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkeleri ile Kabahatler Kanunu'nun 25'inci maddesine aykırıdır. İtirazımızın kabulü ile hukuka aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

Mahkeme ise vermiş olduğu kararda, bir eyleme bir yaptırım gerektiğini belirterek, cezayı iptal etti
Hürriyet
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