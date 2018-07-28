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Sıcaklık batı kesimlerinde artacak-Haritalı

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor
28 Temmuz 2018 06:30
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Sıcaklık batı kesimlerinde artacak-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Çorum, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ege'nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Memurlar.Net
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