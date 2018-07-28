Hastanelerde şiddete karşı 5 çözüm

Hastanelerde şiddetin önlenmesi için sorunları tespit eden sağlık çalışanları, kısa, orta ve uzun vadeli beş çözüm önerisi de getirdi. Sağlık Sen İstanbul 4. Nolu Şube Başkanı Musa Akan, şunları söyledi:

1 Acil servisler ve 112'nin, acil olmayan hastaların istilasından kurtarılması gerekiyor. Aile Hekimliğini ilgilendiren konularda direkt hastanelere gidilmesinin önüne geçilecek düzenlemeler acillerdeki yoğunluğun yüzde 80'ini azaltabilir. Acil olmayan hastaların randevuyla çalışan polikliniklere ve aile hekimlerine dağıtılması, hasta-sağlık çalışanı sürtüşmesine neden olan yoğunluğu da ciddi oranda azaltacak.

2 En çok şiddet olaylarının yaşandığı hastanelerde eskiden olduğu gibi polis noktası oluşturulmalı. Karşısında özel güvenlik yerine polis üniforması, olayların önlenmesinde çok daha etkili olacaktır.

3 Yasalardaki caydırıcılığın arttırılması lazım. Sağlık çalışanlarına saldıran magandalar, ifadesi alındıktan sonra serbest kalıyor. En azından ilk duruşmaya kadar tutuklu yargılama, caydırıcılığı artıracak. Mevcut yasalarda, sağlık çalışanlarına saldırıların alt limiti bir yıl, üst limiti üç yıl olarak geçiyor. Ancak mahkemeler alt limitlerden ceza veriyor, bir yıllık hapis cezası da hafifletici nedenlerle birlikte para cezasına çevriliyor.

4 Personel sayısında iyileştirme yapılmalı. Günde 100 hastaya bakan doktorların, yılda yaklaşık 700 milyon işlem yapan hastanelerin bu yoğunluğu daha fazla personel ile bölüşmesi, sağlık çalışanlarının stresini azalttığı gibi vatandaşla yaşadıkları 'yetersiz ilgi' tartışmalarını da azaltabilecek.

5 Televizyon dizilerinde ve medyada şiddeti arttıran yayınların önüne geçilmeli. Bu konuda gerekirse RTÜK gibi yetkili kurullarca denetim ve cezalar arttırılmalı.