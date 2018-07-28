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AK Parti'de yeni bakanlar için siyasete uyum çalışması

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Meclis dışından atanan bakanların partiyle ve siyasetle bağının eski sistemde olduğu gibi devam etmesini istediği bildirildi
28 Temmuz 2018 07:15
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AK Parti'de yeni bakanlar için siyasete uyum çalışması

Erdoğan'ın bütünlüğün sağlanması açısından partinin kuruluşundan bu yana özen gösterdiği belirli aralıklarla il başkanları ve teşkilatın diğer birimlerini Ankara'da bir araya getirme geleneğinin, yeni dönemde kabine üyeleri için de geçerli olması gerektiği belirtildi.

Partiyle bağı olmayan özellikle özel sektörden gelmiş olan isimlerin partinin kurumsal kimliği ve organlarıyla ilişkilerinin nasıl olacağının başlangıçta iyi oturtulması gerektiği üzerinde duruldu. Örneğin bakanların, il programları sırasında parti teşkilatlarıyla nasıl bir ilişki kuracağı, teşkilat programlarına katılıp katılmayacağı, partinin il başkanları gibi organizasyonlarına bakanların dahil olup olmayacağı konuşuldu.

Partiyle ve Meclis grubuyla kopukluk nedeniyle yaşanabilecek sorunların başlangıçta bertaraf edecek bir yapının oluşturulması ve bundan sonraki dönemler için de 'siyasi teamül' için detaylı bir çalışma yapılacak. Bu kapsamda bakanların, ilk etapta partinin haftalık Meclis grup toplantısına katılmaları benimsendi ve ilk olarak da son grup toplantısına gelmeleriyle bu kararın uygulaması yapıldı. Bundan sonraki süreçte ise bakanların belirli aralıklarla genel başkan yardımcıları ve Meclis Grup Başkanvekillerinin sorumlu oldukları milletvekilleriyle birlikte düzenli toplantılar yapılması söz konusu olabilecek. Bunun yöntem ve standardı ise partide yapılacak çalışmaya göre belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözden geçireceği program ve çalışma çerçevesinde, partinin tüzük ve yasalar gibi yazılı olan kurallarının yanı sıra, yazılı olmayan "teamül"ü oluşturulmuş olacak.

  • ŞERİFE GÜZEL

Star Gazetesi
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