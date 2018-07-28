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'Mevcut küresel sistem kimseyi tatmin etmiyor'

Güney Afrika'da düzenlenen BRICS zirvesi kapsamında 'BRICS Plus' oturumunda liderlere hitap eden Erdoğan, küresel sisteme yönelik eleştirilerini tekrarladı. Erdoğan, "Bu sistem, çıkarları garanti altına alınmış mutlu bir azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor" dedi
28 Temmuz 2018 07:30
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'Mevcut küresel sistem kimseyi tatmin etmiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılan liderlere hitabında dünyanın oldukça sancılı bir dönemden geçtiğini ifade ederek, "Son yıllarda savaşların, terör eylemlerinin, ekonomik krizler ve doğal felaketlerin insanlık üzerinde ne denli büyük yaralar açtığına hep birlikte şahit olduk. Mevcut küresel sistem, çıkarları garanti altına alınmış mutlu bir azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik" dedi.

Erdoğan, BRICS zirvesi kapsamında düzenlenen, "BRICS Plus" oturumunda da liderlere hitaben konuştu.

'Sancılı dönem'

BRICS zirvesinde sadece Türkiye'yi değil İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı olarak teşkilat üyesi tüm Müslüman ülkeleri de temsil ettiğini söyleyen Erdoğan, teşkilat ile BRICS arasındaki iş birliğinin ilerletilmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Daha adil bir dünya için güney-güney iş birliği süreçlerinden bu çerçevede istifade edebiliriz. İslam Kalkınma Bankası ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında özellikle Afrika'nın kalkınma çabalarının desteklenmesine matuf iş birliği imkanlarının değerlendirmesinde de fayda görüyorum" dedi. Dünyanın oldukça sancılı bir dönemden geçtiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Son yıllarda savaşların, terör eylemlerinin, ekonomik krizler ve doğal felaketlerin insanlık üzerinde ne denli büyük yaralar açtığına hep birlikte şahit olduk. Mevcut küresel sistem çıkarları garanti altına alınmış mutlu bir azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Bu yapının günümüz şartlarına göre yeniden ele alınmadan, değişmeden devam etmesi mümkün değildir."

Putin ve Modi ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi ile kısa bir süre sohbet etti.

'BRICS ile ortak hareket edebiliriz'

Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak zirveye iştirakim Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil ediyor. Zirveyi, Türkiye ile BRICS arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye olarak BRICS ülkeleriyle özellikle ekonomi, ticaret, yatırım ve kalkınma alanlarında beraber çalışmak istiyoruz. BRICS Yeni Kalkınma Bankası ve İş Konseyi ile Türkiye'deki kurumlarımız arasında işbirlikleri tesis edebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası arasında devam eden üyelik görüşmelerini de hatırlatan Erdoğan, "Kısa zamanda sonuçlanmasını diliyoruz. Daha adil, daha tarafsız, yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz. Enerji alanında BRICS ülkeleriyle mevcut işbirliğimizi ileriye taşımak istiyoruz" diye konuştu.

Kıvanç El
Milliyet
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