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Ekmek zammı Ankara'dan döndü

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'nın ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 15 zam yapılacağını açıklaması üzerine Ticaret Bakanlığı federasyonun böyle bir yetkisinin bulunmadığını dile getirdi. Bakanlık "İddialar gerçekleri yansıtmıyor" ifadesini kullandı
28 Temmuz 2018 08:10
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Ekmek zammı Ankara'dan döndü

Ekmeğe yapılacak olan zam ile ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ülke genelinde ekmek fiyatı belirleme yetkisinin olmadığını belirtti. Bakanlık açıklamaya şöyle devam etti:

"Ekmek fiyatları bir yönü ile tüketicilerimizi diğer yönü ile esnaf ve tacirlerimizi çok yakından ilgilendiren bir husustur. Ekmek fiyatları, illerimizde veya ilçelerimizde esnaflarımız için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirlerimiz için ise ticaret odalarımız tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlenmektedir. Bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Hazırlanan teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı sonrasında ilgili valilik ve belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir. Bu süreçler doğrultusunda bugün itibarıyla Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep gelmediği gibi, Bakanlığımızca bu konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirilmemiştir."
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