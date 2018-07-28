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40 bin yıl önce donan hayvanı canlandırdılar
Rus ve Amerikan bilim insanları, onbinlerce yıl önce donduğunu belirledikleri iki solucanı çözerek hayata döndürdü. Bu 'dünyanın en yaşlı hayvanları' sayesinde, çok hücreli canlıların donukken biyolojik özelliklerini koruduklarına dair ilk veri elde edilmiş oldu
Rusya'nın Yakutistan bölgesinde bulunan ve onbinlerce yıl önce dondukları tahmin edilen yuvarlak solucanlardan bazıları, yapılan çalışmalar sonucunda hayata döndürüldü. Rus ve ABD'li bilim insanlarının ortak çalışmasında, biri 32 bin, diğer 41 bin yıl önce donan iki solucan, petri kaplarında yeniden yaşamaya başladı. Biri sincap yuvasında, diğeri ise Alezya nehri yakınlarında donuk halde bulunan solucanların, hareket etmeye ve beslenmeye başladıkları belirtildi. Sputnik'te yer alan haberde, Moskova'daki 'Toprak Biliminin Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Sorunları Enstitüsü'ndeki labarotuvarda yaklaşık 300 antik yuvarlak solucanın çözündüğü, ancak sadece söz konusu iki dişi yuvarlak solucanın 'hayat belirtisi gösterdiği' belirtildi.
Araştırmaya ilişkin enstitü tarafından yayımlanan makalede, çok hücreli canlıların 'kriyobiyosis' kabiliyeti gösterdiği, yani donukken biyolojik özelliklerini koruyabildikleri kaydedildi. Bilim insanları, "Sahip olduğumuz veri, çok hücreli organizmaların doğal olarak donarak saklanmış ortamda hayatta kalmak için uzun dönemli (onbinlerce yıl) kriyobiosis yeteneğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bilim insanları bu canlıların uyum yeteneği konusundaki çalışmanın kriyobiyoloji ve astrobiyoloji gibi bilim dallarında öenmli çalışmalara dayanak olabileceğini ifade etti. Aşırı düşük sıcaklıklarda metabolizma hızının neredeyse sıfırlanarak canlının hayatta kalma kabiliyetine kriyobiyosis adı veriliyor.
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