CHP'de muhaliflerin B planı

CHP'de bir süredir devam eden kurultay tartışmaları, teşkilatta görüş ayrılıklarına da neden oldu. Yönetimin değişmesini savunan gruplarla, parti yönetimine yakın duran delegeler arasında yaşanan görüş ayrılığının çatışmaya dönüşmesinden korkuluyor. Bu durumun yerel seçimlerden önce parti çalışmalarını aksatabileceği endişesi parti kulislerinde dilendiriliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; Muhalifler ile parti yönetimi arasındaki gerilim sosyal medya mesajlarıyla da gün yüzüne çıktı.

MUHALİFLERİN AŞMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ İKİ KRİTİK EŞİK

Muhalifler yola çıkarken iki kritik eşikten söz edilmişti. Bunlardan biri 500 imza sınırı, ikincisi ise ilk cuma olarak belirlenmişti. Muhalifler ilk dört günde gerekli imzayı tamamlayarak beşinci gün imzaları genel merkeze teslim edebileceklerini belirtmişti. Ancak hedeflenen sürede gerekli sayı bulunamadı. İmza girişiminin dokuzuncu günü salt çoğunluğun aşıldığına ilişkin açıklama yapılsa da parti yönetimi toplanan imza sayısının 500'ü bulmadığını duyurdu.

B PLANI GÜVENOYU

Kulislerde, imza atanlardan bazılarının kritik eşiklerin aşılamaması nedeniyle imzalarını geri çekmeye başladığı iddiası konuşuluyor. Bu nedenle muhaliflerin, 15 günlük sürenin sonuna doğru gerekli imzayı toplayamamaları halinde B planı olarak güvenoyu kartı açılacak. Muhalifler, değişim için imza veren delegelerin iradelerini bir güven oylaması olarak kabul ederek Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultaya gitmesi isteyecek.