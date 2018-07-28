1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli savunmanın 'Kale'si olmaya hazır

Yüzde 100 özel sermayeli bir Türk şirketi olan Kale Grubu, savunma ve havacılıkta ülkemizin milli projeleri için sağladığı teknolojik altyapı hizmetlerini artırarak büyümeye hazır
28 Temmuz 2018 08:45
Yazdır
Milli savunmanın 'Kale'si olmaya hazır

Stinger füzelerinin parçalarının 1989 yılında üretimi ile havacılık ve savunma sektörüne adım atan Kale Grubu, bugüne kadar 150 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Uçak parçaları, insansız hava araçları, füze rampaları üretip, milli tüfeğin geliştirilmesinde rol alan şirketin, toplam yatırımları içinde savunma sanayiinin payı yüzde 30'u aştı. 'Yapı ürünleri' ile 'savunma ve havacılık' olmak üzere iki ana eksende büyüyen Kale Grubu'nun geçen yılki cirosu 2,2 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Oluşan teknolojik altyapı, grubun sektörleri arasında savunma ve havacılıktan aldığı payı yarı yarıya dengeleyecek gibi görünüyor.

HEYECANLANDIRAN TRANSFER

Seramikte öncü konumda yer alan şirketin; şimdilerde masasında savunma ve havacılık için 250 milyon liralık bir yatırım planı olduğu belirtildi. Nitekim, İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce ile 2017 yılının Mayıs ayında anlaşan Kale Grubu, yüzde 51'i kendisine ait olan TAEC isimli bir şirket kurmuş, milli savaş uçağının motorunu üretmek amacıyla da hukümete teflif vermişti. Eğer teklif kabul görürse, şirket gelecek pozisyonlarını bu karara göre şekillendirecek. Çünkü; milli muharip uçağın motorunun Türkiye'de üretilmesi, sanayimiz açısından en büyük teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi anlamına geliyor.

TURBO JET'İN UZUN MENZİLLİSİ GELİYOR

Kale Havacılık, SOM seyir füzelerinde kullanılacak Turbo Jet Motor Geliştirme Projesi'ni de üstleniyor. SOM seyir füzelerinin motor alanındaki yatırımlarını da Balıkesir'e konumlandıracaklarını belirten Okyay, testleri başarıyla geçen projenin tüm aşamaları tamamlayacağı tarihin sonbahar ayları olduğu bilgisini veriyor. Türkiye'nin ilk kez tasarladığı ve geliştirdiği turbo jet motorunun şu an 250 kilometre menzile sahip olanı bitti. Kale Havacılık, bu yıl sonu yeni ve daha uzun menzilli turbo jet için çalışacak. Okyay, yeni tip küçük motorlar için de AR-GE çalışmasına başladıklarını paylaşıyor.

200 BİN MPT - 76 SİPARİŞİ DAHA

Kale Grubu, geçen yılın aralık ayı itibariyle anlaşmaya varılan 20 bin adet MPT - 76 Milli Piyade Tüfeği'nin büyük bir bölümünü teslim etti. MPT - 76 siparişlerinin daha da büyüyeceği ve ihtiyaç duyulan rakamın 200 bini aşacağı dile getiriliyor. Milli Piyade Tüfeği'nde teslimatı yaptıklarını aktaran Okyay, "Çok mutluyum, çok güzel bir ürün ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Geçmiş lisanla ürettiğimizden çok daha iyi bir tüfek ürettik. Çok memnun oldular ve bu sebeple biz de memnun olduk. Özel bir alan ve ürün olduğu için şirketimize zarar vermeyecek bir şekilde bunu yürütmemiz gerekiyor" diyor.

ABD'deki Silikon Vadisi'nin benzerini Bandırma'ya kuracak

Kale Grubu; İstanbul'da fiziken büyüme imkanı kalmayan savunma ve havacılık şirketlerinin gelecek dönem için ihtiyaç duyacağı kapasite artışını Balıkesir'in Bandırma ilçesinde satın aldığı bin 100 dönümlük arazide kuracağı yeni üretim fabrikalarıyla sağlayacak. Yönetime yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre; şirket, bu yatırımlardan bağımsız olarak nitelikli endüstri bölgesi kurmak için de kolları sıvamış durumda. Bir nevi ABD'dekine benzer Silikon Vadisi ekosistemini Ege'ye taşımayı amaçlayan grup, dünyadaki teknopark havuzundan çağın gerektirdiği gibi yararlanmayı istiyor. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile yapı kimyasalları sektöründeki şirketinin Balıkesir'de 35 milyon lira yatırımla devreye aldığı 7'nci fabrikasının açılışında bir araya geldik. Okyay, Kale Grubu'nun yeni döneme hazırlık için savunma ve havacılıkta büyümesi gerektiğini doğruluyor. Tuzla'da 25 bin metrekare bir alanı hizmete açacaklarını ifade eden Okyay "Bizim sermayeye para kaydırmamız lazım. İstanbul'da arazi pahalı. Bu sebeple araziye değil yatırıma ve sermaye birikimine yoğunlaşmalıyız" diyerek, havacılık ve savunma yatırımlarını Balıkesir'e kaydıracaklarına işaret ediyor.

Cabir Turğut

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,113 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali ve kaymakamlar Cumhurbaşkanını temsil edecek
28 Temmuz 2018 10:09		 Fatih, Akdeniz'in altını fethedecek
28 Temmuz 2018 08:55
Askerlikte yeni sistem: 3 ay askerlik 6 ay bedel
28 Temmuz 2018 08:20		 Şişli Etfal tarih oluyor
28 Temmuz 2018 08:00
Kritik yargılamanın hakimleri dağıtıldı
28 Temmuz 2018 07:50		 Hastanelerde şiddete karşı 5 çözüm
28 Temmuz 2018 06:50
Başsavcı Hadi Salihoğlu görevini Metin Sarıhan'a devretti
27 Temmuz 2018 18:44		 Şişli Etfal'de taşınma işlemi başladı
27 Temmuz 2018 18:15
Vergi dairelerindeki memurlar hafta sonu mesai yapacak
27 Temmuz 2018 16:01		 Çok kaza yapan sürücüler eğitime alınacak
27 Temmuz 2018 15:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, sözlü sınavı kaldırmak için çalışma yürütüyor
Askerlikte yeni sistem: 3 ay askerlik 6 ay bedel
28 Temmuz 2018 tarihli HSK'ya Ait Kararlar yayımlandı
Rahip Brunson kararı üzerinden Türk yargısını yargılamak
FETÖ'nün Karadeniz ayağına büyük darbe
Kritik yargılamanın hakimleri dağıtıldı
Türkiye genelinde 28 bini aşkın polis ve jandarma ile dev operasyon
Hastanelerde şiddete karşı 5 çözüm
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
YÖK'ten Türkoloji programı için eşdeğerlik kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parasız bir yaşam sürmek 2
fareler ve insanlar 3
espriye gülünmemesi 1
programlama 2
Iv akhenaton 5
elma 1
Augenblick 1
kedi seven erkek 7
do the shiggy 1
müsait bi yerde inmek 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam