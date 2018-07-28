Fatih, Akdeniz'in altını fethedecek

Türkiye hem karada hem de denizde arama hızını artıracak. Türkiye'nin her karış toprağını arayarak maden zenginliğinin boyutunu öğrenmek için kararlı olan Enerji Bakanlığı, deniz altı sondajlarına da ağırlık verecek. Üstelik bu çalışmasını dünyaca ünlü 2 Türk denizcinin adını taşıyan milli gemilerimiz Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'le başlatacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına atanan Fatih Dönmez, hazırlıkları uzun süredir devam eden Akdeniz sondajının bu yıl gerçekleştirileceğini söyledi. Türkiye'nin stratejik konumunu daha da artıracak olan, Çin'den Avrupa'ya kadar olan güzergahta Türkiye'yi köprü konumuna çıkaracak 'Kuşak ve Yol' projesi kapsamında, Çin'in Ankara Büyükelçiliği desteği, Enerji Bakanlığı himayesinde düzenlenen Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği zirvesinde konuşan Dönmez, mayıs ayında göreve uğurlanan Fatih sondaj gemisiyle Akdeniz'de ilk sondajın gerçekleşeceğini söyledi.

4,5 MİLYAR KİŞİYE PROJE

Ticaret savaşlarının yaşandığı, dışa kapalı ekonomik modellerin yeniden öne çıktığı günümüzde, Bir Kuşak bir Yol Projesi'nin hem bölgesel hem de küresel ticareti canlandırma yönünden önemli bir role sahip olduğunu anlatan Dönmez "Bir Kuşak Bir Yol Projesi yaklaşık 40 milyon metrekarelik bir alanda 60'ın üzerinde ülkeye ve 4,5 milyarlık dünya nüfusuna hitap eden tarihin en kapsamlı projelerinden biridir. Londra ve Pekin arasındaki networkün güçlenmesi, güzergah üzerinde yer alan yaklaşık 25 trilyon dolar büyüklüğündeki ülke ekonomilerinin daha da büyümesini sağlayacak. Özellikle altyapı, ulaştırma, ticaret, sanayi, turizm, enerji, finansman gibi alanlarda ortaya konulacak işbirliği, küresel ekonomilerin entegrasyonunu da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı. Dönmez, TANAP'ın bu yıl devreye alındığını hatırlatarak, TürkAkım'ın ise 2019'da tamamlanarak devreye alınacağını söyledi.

Çinli ICBC Başkanı Çinlileri yatırım için davet etti

Dünyanın en büyük bankası Çinli ICBC Global'in Başkanı Yi Huiman bankalarının 45 ülkede hizmet verdiğini, özellikle kuşak ve yol projesi üzerinde 25 ülkede etkinlikleri bulunduğunu belirterek "Kuşak ve Yol projesinde bankamız Türkiye pazarını çok önemsemekte. Burada ICBC'nin birçok merkezini kurduk. 2 anlaşma imzalayacağız. Türkiye ile Çin ticaret ve yatırımlar anlamında yeni bir sayfa açtı. ICBC Türkiye'deki hükümet ve şirketlerle iş birliği yaparak ilişkileri geliştirmek istiyor. Bizler de Çinli firmaların buraya, buradaki Türk firmaların da Çin'de ticaret yapmasını istiyoruz. İki ülkenin karşılıklı finans ve işbirliği ile daha güzel bir geleceği birlikte oluşturacağına inanıyorum" dedi. Çin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ise ''Barışçıl işbirliği kapsamındaki proje ile İpek Yolu ruhu güzergah üzerindeki ülkelerin refahını artırdı. Çin'in güzergah üzerinde harcaması 70 milyar doları buluyor ve 200 binden fazla istihdam oluşturdu. Kuşak ve Yol projesi dünyanın en büyük işbirliği platformu haline geldi. Bu proje sayesinde iki ülke ilişkilerinde büyük başarılar elde edildi" diye konuştu.

Osman Çobanoğlu