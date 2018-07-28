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AK Parti'de başkan adayları belirlerken ana kriter ne?

Ak Partili hangi belediye başkanlarıyla yola devam edilecek, üç dönem kuralı hangi belediye başkanlarına uygulanmayacak, belediye başkan adaylarını belirlerken ana kriterler ne olacak?
28 Temmuz 2018 09:00
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AK Parti'de başkan adayları belirlerken ana kriter ne?

2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere yönelik bu ve buna benzer konuları Ak Parti'nin Siyasi İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile konuştum.

Mevcut bir çok belediye başkanını ilgilendiren üç dönem kuralı ile ilgili Yazıcı, "Tüzüğümüzde belediye başkanlarının görevleri en fazla üçer dönemde sınırlandırılmış. Bu üç dönemi aşkın bir uygulama olabilir mi? Bunun takdiri MKYK'ya bırakıldı. Dolayısıyla üç dönemini dolduran belediye başkanlarımız var, elbette ki bunları değerlendiririz. Üç dönem olmamış da bir dönem, iki dönem olmuş; onların da hepsini değerlendireceğiz" dedi.

Adaylık için ana kriterler

Hayati Yazıcı, mevcut belediye başkanlarıyla yola devam edip etmeme konusunda bakacakları ana kriterleri de şöyle anlattı:

"Belediye başkanlarının halk nezdinde ilişkileri itibarıyla, kabul görmeleri itibarıyla değerlendirme yapıyoruz. Belediye başkanları için sırf halkla temasa değil, bütçeyi kullanmaları, yatırımlardaki öncelikler, halkın ihtiyaçlarıyla bağlantılı bakışları ve uygulamaları önemli. Yerel Yönetimler Başkanlığımız, ekipleriyle birlikte bu verileri her yönüyle derliyor topluyor. Herhangi bir belediyeyle ilgili olarak Yerel Yönetimler Başkanlığı'nda yani şu nedir, performansı nedir, halkla ilişkileri ne durumdadır, bütçe kullanımı nedir dediğiniz zaman bütün veriler var. Gelen sonuçlara göre değerlendirilecek diyebiliriz. Devam ediyor, bu alan da dinamik bir alan yani. Seçime yaklaşıldığında şunun durumuna bir bakalım yaklaşımı içinde değiliz. Yani bütün zaman dilimleri içerisinde ilgili genel merkez birimleri bu takipleri yapıyor. Kimi zaman da bunları topluyor, uyarılarda bulunuyor, kimi güzel örnekleri de diğerleriyle paylaşıyor, paylaşımcı bir anlayışla bu işleri sürdürüyoruz."

Yerel seçimde ittifak devam edecek mi?

Ak Parti ile MHP'nin yerel seçimlerde nasıl bir işbirliği yapacağı da merak konusu. Yazıcı, MHP ile yerel seçimlerde ittifakın devam edip etmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İttifakın ilk uygulamasını yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçiminde yaptık. Başarılı oldu. Yine aynı doğrultuda devam eder diye düşünüyorum. Şu anda da Cumhur İttifakı devam ediyor. Meclis Başkanı seçiminde de gördünüz, devam etti. Yerel seçimin doğasına uygun tarzda bu ittifak etkin olur diye düşünüyorum."

Erdoğan'ın telefon ve yeşil alan hassasiyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, illere gittiği zaman belediye başkanlarına hizmetin dışında ilk sorduğu soru cep telefonunun 24 saat açık olup olmadığı ve halkın belediye başkanına ulaşıp ulaşamadığı.

Bunun yanında ayrıca Erdoğan'ın önem verdiği konuların başında illerde yapılan yeşil alan ve parkların ne kadar olduğu.

2019 Mart ayında yeniden adaylık bekleyen mevcut belediye başkanlarının tekrar gösterilip gösterilmeyeceğinde "Millet Bahçeleri" de önemli bir kriter olacak.
Milliyet
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