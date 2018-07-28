1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'daki kazada aynı aileden bir bebek öldü, 3 kişi yaralandı
28 Temmuz 2018 09:30
Yazdır
Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin alev aldığı kazada aynı aileden bir bebek öldü, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 60. kilometresindeki Sandıklı Meslek Yüksekokulu yakınlarında Feyzullah Soyeşik'in kullandığı 38 TZ 185 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak alev aldı.

Araçta bulunan 1 yaşındaki Almina Soyeşik, camdan fırlayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü, Mürüvvet Mutlu ve Kaan Çınar Soyeşik, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki yangın, Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bebeğin cansız bedeni, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 538 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köpeğe işkence eden şahıs, aslında köpeği kaçırmış
28 Temmuz 2018 07:40		 Kağıthane'de taciz şüphelisine linç girişimi
28 Temmuz 2018 06:40
Avcılar'da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu
27 Temmuz 2018 18:55		 Samsun'da cinsel istismar iddiasına 2 gözaltı
27 Temmuz 2018 18:51
O kadına, Atatürk'e hakaretten 4 yıl 6 ay hapis istendi
27 Temmuz 2018 18:27		 Öğretim görevlisi ağaca asılı olarak ölü bulundu
27 Temmuz 2018 18:21
O motosikletçi yakalandı: Tüm suçu kız arkadaşına attı
27 Temmuz 2018 16:57		 Profesöre, 'o ezik kafanıza sokun' davası
27 Temmuz 2018 16:47
Askeri yasak bölgede yakalanan şüpheli tutuklandı
27 Temmuz 2018 16:34		 Dükkanın önündeki engelli rampasını çaldı
27 Temmuz 2018 16:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, sözlü sınavı kaldırmak için çalışma yürütüyor
Askerlikte yeni sistem: 3 ay askerlik 6 ay bedel
28 Temmuz 2018 tarihli HSK'ya Ait Kararlar yayımlandı
Rahip Brunson kararı üzerinden Türk yargısını yargılamak
FETÖ'nün Karadeniz ayağına büyük darbe
Kritik yargılamanın hakimleri dağıtıldı
Türkiye genelinde 28 bini aşkın polis ve jandarma ile dev operasyon
Hastanelerde şiddete karşı 5 çözüm
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
YÖK'ten Türkoloji programı için eşdeğerlik kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parasız bir yaşam sürmek 2
fareler ve insanlar 3
espriye gülünmemesi 1
programlama 2
Iv akhenaton 5
elma 1
Augenblick 1
kedi seven erkek 7
do the shiggy 1
müsait bi yerde inmek 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam