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Adıyaman'da deprem
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 06.00'da meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre altında olan depremde can ve mal kaybı olmadı
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