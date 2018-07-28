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Havada doğdu, kabin memuru oldu

Erkan Geldi, 1990 yılında havada doğdu. THY'nin uçağında yaşama merhaba diyen Erkan Geldi uçaklardan kopamadı, yıllar sonra THY'de kabin memuru oldu. CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk kabin memuru Erkan'ın doğduğu yerde, havada buluştu ve hikayesini dinledi
28 Temmuz 2018 09:48
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Havada doğdu, kabin memuru oldu

Uçakta doğanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. İşte 28 yaşındaki Erkan Geldi onlardan biri. Havada doğdu havadan hiç kopamadı.

Doğduğu, Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak işe başladı. Erkan Geldi'nin o doğum anı Türk Hava Yolları'nın son reklam filminde de canlandırıldı. Geldi 4 yıldır THY'de kabin memuru olarak çalışıyor. Sevdiği işi yaptığı için çok mutlu.
CNN Türk
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